NYT: Россия предлагала деньги боевикам «Талибан» за убийство военных США

Газета The New York Times опубликовала в пятницу вечером, 26 июня, информацию о том, что подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с группировкой «Талибан», деньги за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе и американских. В российском посольстве в Вашингтоне назвали приведенные в статье сведения ложью.

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Журналисты The New York Times ссылаются на информацию, полученную от источников. Как следует из публикации, разведка США еще несколько месяцев назад пришла к выводу, что подразделение российской военной разведки, связанное с секретными операциями в Европе, предлагало исламистам в Афганистане деньги и часть вознаграждения даже была выплачена.

По данным газеты, Россия хотела таким образом сорвать переговоры между талибами и властями США. США и группировка «Талибан» подписали в «историческое» соглашение 29 февраля в Катаре, согласно которому американцы и их союзники по миссии НАТО выведут из Афганистана свои войска, а талибы должны начать переговоры с афганским правительством и прекратить деятельность по подрыву безопасности США.

За 2019 год в Афганистане погибли 20 американских военных. Связаны ли эти смерти с деятельностью российской разведки, источники газеты не уточняют. По данным The New York Times, в администрации президента США еще в марте обсуждала возможные ответные меры, рассматривались варианты от жалобы по дипломатическим каналам до новых санкций. Однако окончательного решения еще не принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что в Кремле ничего не знают об этих обвинениях. Российское посольство в Вашингтоне назвало публикацию The New York Times «необоснованными и анонимными обвинениями» и призвало газету прекратить публиковать «фейковые новости», из-за которых российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне уже начали получать угрозы в твиттере.

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