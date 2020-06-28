В голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие уже почти 30% избирателей

Явка на голосовании по поправкам к Конституции составляет 28,5%. Об этом в воскресенье, 28 июня, объявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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В ЦИК также сообщили, что получили 113 жалоб на принуждение к голосованию. Как рассказала глава комиссии Элла Памфилова, за дни голосования в ведомство поступило 389 783 обращения, но «всего 2,36% содержат информацию о проблемах недостатках и возможных нарушениях».

Самая высокая явка, по данным ЦИК, зафиксирована в республике Тыва (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая — в Хабаровском крае (22,45%). Голосование по поправкам началось 25 июня и продлится до 1 июля.

В двух регионах — Москве и Нижегородской области — можно проголосовать онлайн. По данным общественного штаба по наблюдению за голосованием, на дистанционное электронное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек. Из них три четверти уже проголосовали.

Московские власти рассказали, что в субботу вечером была совершена попытка хакерской атаки на систему электронного голосования. «В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было», — рассказал агентству «Интерфакс» представитель московской мэрии Артем Костырко.

Подсчет результатов семи дней народного волеизъявления избирательные комиссии начнут вечером 1 июля.

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