СМИ: обещанные Путиным выплаты начислят в последний день голосования по поправкам в Конституцию

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин поручил начислить выплаты на детей в возрасте до 16 лет, обещанные президентом Владимиром Путиным, утром 1 июля, то есть в основной день голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил Znak.com.

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Журналисты разместили видеозапись, сделанную во время онлайн-совещания. «Идут консультации с казначейством и банками. Работа банков будет организована соответствующим образом. (…) Я надеюсь, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему речь идет о 30-м числе. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа», — сказал глава ПФР Максим Топилин.

Как уточнил Топилин, деньги начнут поступать на счета россиян рано утром 1 июля. Речь идет о десяти тысячах рублей, которые может получить каждая семья с ребенком в возрасте до 16 лет, а также о пяти тысячах на каждого ребенка младше трех лет. Эти выплаты президент России Владимир Путин пообещал во время обращения 23 июня. По его словам, всего власти выплатят пособия на 28 миллионов детей.

«Мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим, что платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа», — приказал Максим Топилин.

Голосование по поправкам к Основному закону в России началось 25 июля и продлится неделю. Оно завершится 1 июля — этот день в стране объявили выходным. Как писала Русская служба RFI, в голосовании уже приняли участие почти 30% избирателей. Журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды, однако сенатор Андрей Клишас заявил, что серьезных нарушений зафиксировано не было.

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