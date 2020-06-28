Число жертв эпидемии коронавируса в России превысило девять тысяч человек

Похороны умерших от COVID-19 на кладбище под Санкт-Петербургом. 26 июня 2020 г.

Официальное число жертв эпидемии коронавируса в России достигло 9 073 человек, в том числе 104 пациента с COVID-19 скончались за последние сутки. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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За прошедшие сутки в России выявлен 6 791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев диагностировано в Москве (+717 человек) и Московской области (+325), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (+285), Иркутской (+232) и Нижегородской (+222) областях.

По данным оперативного штаба, число выздоровевших пациентов за последние сутки увеличилось на 5 735 человек. С диагнозом COVID-19 в российских больницах и на амбулаторном лечении по-прежнему остаются 226 277 человек. За сутки число «активных случаев» увеличилось на 952 пациента.

В мире общее число жертв пандемии COVID-19 превысило полмиллиона человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, от последствий коронавируса скончались 501 262 человека. Общее число случаев заражения превысило 10 млн человек. Больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Бразилии, США, Индии, России и ЮАР.

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