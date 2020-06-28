Экологи обнаружили новый слив ядовитых отходов «Норникеля» в тундру

Из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании утекло более 21 тысячи тонн дизельного топлива. В зоне загрязнения оказались реки Амбарная и Далдыкан, озеро Пясино, которое впадает в Карское море

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в тундру, которые попадают в реку Хараелах и озеро Пясино. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила «Новая газета». В самой компании признали слив оборотной воды и пообещали провести внутреннее расследование. Следственный комитет начал проверку.

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Слив производственных отходов обнаружили прибывшие в Норильск активисты «Гринпис», спецкоры «Новой газеты» и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин.

По их данным, принадлежащая «Норникелю» Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру воду, зараженную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Эта вода ручьями попадает в речку Хараелах, которая впадает в озеро Пясино.

После публикации видео с места слива насосную станцию, качавшую отходы, отключили, на место прибыли служба безопасности «Норникеля», полиция, МЧС, прокуратура и Росприроднадзор.

Позже «Норникель» признал «слив оборотной воды через границу отстойника» на Талнахской обогатительной фабрике. В компании сообщили, что слив прекращен и пообещали провести служебное расследование. О начале проверки также сообщило региональное управление Следственного комитета.

В конце мая компания «Норникель» стала причиной другого экологического происшествия. Из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании утекло более 21 тысячи тонн дизельного топлива.

В зоне загрязнения оказались реки Амбарная и Далдыкан, озеро Пясино, которое впадает в Карское море. Для ликвидации последствий катастрофы был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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