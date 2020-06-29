ВЦИОМ: 76% проголосовавших россиян поддержали поправки к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции в Омской области, 26 июня 2020 года.

По данным экзитпола, проведенного ВЦИОМ, 76% уже проголосовавших россиян поддержали поправки к Конституции. Около 24% проголосовали против. Опрос проводился на 800 участках в 25 регионах страны, говорится в сообщении ВЦИОМ, обнародованном в понедельник, 29 июня.

Реклама Читать далее

В анонимном опросе ВЦИОМ приняли участие более 163 тысяч человек. 29,4% из них отказались говорить о своем выборе. 70,6% респондентов ответили на вопросы интервьюеров.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила сожаление публикацией результатов исследования. Она заявила в эфире Business FM, что обнародование экзитполов не нарушает закона, но ЦИК просила не делать этого до конца голосования. «К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные exit poll, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — цитирует агентство РИА Новости слова Памфиловой.

В Кремле в свою очередь полагают, что публикация экзитполов до конца голосования «может способствовать повышению информированности населения». Об этом заявил в понедельник, 29 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно данным ЦИК на 29 июня, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 37,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.

Голосование по поправкам к Конституции впервые в истории России проходит в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться