В России зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 за два месяца

За прошедшие сутки в России было выявлено 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России было выявлено 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это минимальное количество заразившихся с 29 апреля.

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Четвертый день подряд в России фиксируют менее 7 тысяч случаев заражения в сутки. Накануне сообщалось о 6791 новом случае.

Всего с момента начала распространения эпидемиии коронавируса в России было выявлено 641 156 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали за это время 9166 человек, 93 человека умерли за последние сутки.

Кроме того, как сообщает Роспотребнадзор, за прошедшие сутки в России было сделано 289,4 тысячи тестов на коронавирус. Всего за время эпидемии в стране было проведено 19,3 миллиона тестов на наличие нового вируса.

Во всем мире жертвами пандемии стали уже более полумиллиона человек. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику в реальном времени. Число выявленных случаев заражения в мире превысило, по данным на 29 июня, 10 миллионов.

Россия вошла в тройку лидеров по количеству заразившихся — общее число инфицированных в стране превысило 640 тысяч человек. На первом месте — по-прежнему США, где зарегистрированы более двух с половиной миллионов случаев заражения COVID-19. На втором — Бразилия с 1,3 миллиона заболевших.

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