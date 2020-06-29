Опрос: три четверти россиян не поддержали «обнуление» сроков Путина

На вопрос «Хотели бы вы, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента до 2036 года?» положительно ответили только 20% россиян. Отрицательно ответили 54% и затруднились ответить 26%. Таковы результаты опубликованного в понедельник, 29 июня, телефонного опроса, который провела группа социолога Сергея Белановского. Белановский – один из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов.

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Как следует из опроса, доли россиян, одобряющих или не одобряющих предложенное Владимиром Путиным изменение Конституции, приблизительно равны. Но к поправке об «обнулении» президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно. Опрос был проведен с 18 по 24 июня 2020.

Так, доли собирающихся голосовать «за» или «против» поправок почти одинаковы – 28% и 32% процента соответственно. За «обнуление» президентских сроков Владимира Путина готовы проголосовать лишь 24% опрошенных и 76% – против. 60% респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании.

За поправки, расширяющие полномочия и президента, и российских властей в целом, готово проголосовать меньшинство респондентов: в среднем по данной группе поправок «за» голосуют только 34% (от 41% до 19% опрошенных в зависимости от конкретной поправки). Исключение составляет поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров: за нее были готовы проголосовать 64% россиян.

Те, кто собирался голосовать за поправки, основными мотивами называли следующее: «поддерживаю все решения нашего президента» (48%), «мне нравятся некоторые поправки» (40%).

Из числа тех, кто не собирается участвовать в голосовании, 55% считают, что результат и так предопределен, и еще 35% бойкотируют голосование.

При этом подробно изучали тексты поправок только 12% всех опрошенных, изучали частично или знакомы по изложениям в СМИ 66% и 22% практически не знакомы с поправками.

Опрос был проведен через мобильные и проводные телефоны россиян. Выбор номеров осуществлялся случайным образом. Всего было опрошено 1267 человек. Статистическая ошибка с вероятностью 95% не превысила 2,8%, сообщает издание Forbes. Финансирование исследования осуществлялось за счет добровольных взносов российских граждан.

Голосование по поправкам к конституции РФ началось в четверг, 25 июня, и продлится до 1 июля, который является основным днем голосования и объявлен выходным. Как передала ЦИК на утро 29 июня, явка на голосовании по конституции за четыре дня составила 37,20%.

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