Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 30 июня, с обращением, в котором призвал граждан принять участие в голосовании по внесению поправок в текст Конституции. Обращение прозвучало накануне основного дня голосования — 1 июля.

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«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», — заявил президент. Он также подчеркнул, что предложенные поправки вступят в силу лишь при условии, что их поддержит более половины проголосовавших. Одна из поправок предусматривает «обнуление» президентских сроков Путина, о чем в своем обращении глава государства не упомянул.

Голосование по внесению поправок открылось 25 июня: до 20 часов по московскому времени 30 июня можно проголосовать дистанционно, отдать голос за или против внесения поправок очно можно будет до вечера 1 июля.

В понедельник, 29 июня, группа социолога Сергея Белановского опубликовала результаты телефонного опроса, посвященного поправкам и проводившегося с 18 по 24 июня 2020. Из полученных данных следует, что доли россиян, одобряющих и не одобряющих предложенное Владимиром Путиным изменение Конституции, приблизительно равны. Но к поправке об «обнулении» президентских сроков три четверти опрошенных относятся негативно. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента до 2036 года?» положительно ответили только 20% россиян. Отрицательно ответили 54% и затруднились ответить 26%.

Также 29 июня результаты своего исследования представил ВЦИОМ. По его данным, за четыре дня 76% проголосовавших поддержали введение поправок. В анонимном опросе ВЦИОМ приняли участие более 163 тысяч человек. 29,4% из них отказались говорить о своем выборе. 70,6% респондентов ответили на вопросы интервьюеров.

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