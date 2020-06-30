Перейти к основному контенту
# Франция выборы 2020 Результаты
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В Петербурге на избирательном участке полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны»

Опубликовано: Отредактировано:

В Петербурге на избирательном участке полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны». Кадр нападения.
В Петербурге на избирательном участке полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны». Кадр нападения. © Сapture tvrain
RFI

На корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке № 2291 в Санкт-Петербурге напали полицейский и наблюдатель. В результате у журналиста диагностировали перелом руки. Напавшим наблюдателем, как пишет «Медиазона», оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.

Реклама

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушении. «Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — сообщил Френкель.

Позднее приехавшие на участок медики подтвердили перелом.

Пострадавшему журналисту требуется операция. «У меня перелом средней плечевой кости, что-то такое. И мне сегодня, сейчас будут делать операцию. До понедельника я в больнице. Прогноз вроде нормальный», — цитирует «Медиазона» слова корреспондента.

В ГУ МВД России опровергли сообщение о нападении полицейского на гражданина на избирательном участке, сообщают «Медиазона» и «Фонтанка». «Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка», —  заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге потребовал наказать виновных в нападении на журналиста.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.