В Петербурге на избирательном участке полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны»

На корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке № 2291 в Санкт-Петербурге напали полицейский и наблюдатель. В результате у журналиста диагностировали перелом руки. Напавшим наблюдателем, как пишет «Медиазона», оказался бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.

Реклама Читать далее

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушении. «Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — сообщил Френкель.

На избирательном участке в Петербурге полицейский и наблюдатель напали на нашего журналиста Давида Френкеля. Давиду, вероятно, сломали руку https://t.co/QgmosOg8lM pic.twitter.com/jc7SrywZ1f — Медиазона (@mediazzzona) June 30, 2020

Позднее приехавшие на участок медики подтвердили перелом.

Ну что, у меня перелом — Dave Frenkel (@merr1k) June 30, 2020

Пострадавшему журналисту требуется операция. «У меня перелом средней плечевой кости, что-то такое. И мне сегодня, сейчас будут делать операцию. До понедельника я в больнице. Прогноз вроде нормальный», — цитирует «Медиазона» слова корреспондента.

Видео нападения на журналиста «Медиазоны» pic.twitter.com/g3cRvYzAh0 — Дождь (@tvrain) June 30, 2020

В ГУ МВД России опровергли сообщение о нападении полицейского на гражданина на избирательном участке, сообщают «Медиазона» и «Фонтанка». «Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка», — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге потребовал наказать виновных в нападении на журналиста.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться