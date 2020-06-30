В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения COVID-19

По данным штаба, в Москве за сутки зафиксировано 745 новых случаев COVID-19.

За сутки в России зафиксировали еще 6 693 случая заражения COVID-19. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев — 745 — зафиксировано в Москве. Еще 301 случай выявлен в Московской области, 279 — в Ханты-Мансийском автономном округе. За все время эпидемии в России выявили 647 849 случаев инфицирования.

За 24 часа от последствий заражения скончались 154 человека, 35 из них — в Москве. Всего жертвами COVID-19 в России стали 9 320 человек.

По информации Роспотребнадзора, в России было проведено более 19,5 тестов для выявления коронавируса. 9 220 пациентов, перенесших коронавирус, были выписаны за прошедшие сутки. Из них 2 295 получали медицинскую помощь в столице. За все время наблюдения были выписаны 412 650 человек.

В мире общее число заразившихся по время пандемии COVID-19 превышает 10 миллионов 300 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев инфицирования выявлено в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании. От последствий коронавируса скончались 505 518 человек.

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