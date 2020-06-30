Феминистке Юлии Цветковой грозит шесть лет колонии за рисунки женского тела

Феминистке и художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в бодипозитивном паблике «Монологи вагины». Ранее на нее завели два административных дела о «гей-пропаганде» из-за постов Вконтакте и рисунка о ЛГБТ-семьях. Ряд российских СМИ и общественных деятелей встали на защиту художницы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Юлию Цветкову политзаключенной.

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27-летняя Юлия Цветкова родилась и живет в Комсомольске-на-Амуре. Она — феминистка, художница, театральный режиссер. Юлия руководила детской театральной студией «Мерак», ставила спектакли против войны, травли и гендерных стереотипов. На городском уровне она была видной общественной деятельницей и привлекла внимание поборников т.н. «традиционных ценностей» и гомофобов.

Особое внимание полиции привлек спектакль против дискриминации и предрассудков «Розовые и голубые». Доносчики сочли его пропагандой гомосексуальности среди детей. Несовершеннолетних актеров опрашивали полицейские. В итоге в сентябре 2019 года театр «Мерак» закрыли из-за давления и травли, рассказывает Юлия Цветкова в интервью RFI.

Дело о «распространении порнографии»

Юлия Цветкова вела несколько бодипозитивных и секс-просветительских пабликов Вконтакте. В одном из них — «Монологи вагины» — художница публиковала абстрактные изображения женских половых органов и напоминающие их артефакты, призывая снять табу с женской физиологии. В этих рисунках нашли порнографию.

За эти рисунки Юлия Цветкова хотят дать 6 лет. Театр абсурда и жестокости. Свободу Юлии Цветковой! #заЮлю Publiée par Olga Aksarina sur Vendredi 12 juin 2020

Дело завели по доносу активиста-гомофоба Тимура Булатова, ведущего, по его словам, «нравственный джихад» против ЛГБТ. 9 июня художнице с Дальнего Востока предъявили обвинение в изготовлении и обороте порнографии через интернет, за что предусмотрено от двух до шести лет лишения свободы. С ноября 2019 года по март 2020 года художница находилась под домашним арестом, с марта и до сих пор — под подпиской о невыезде.

Порнографию пытались найти и в других рисунках Юлии Цветковой, например, из бодипозитивного проекта «Женщина не кукла». Это стилизованные под детские рисунки изображения женщин, отличающихся от «идеала» с обложек глянцевых журналов и инстаграма. Порнографию там искали дважды — весной и осенью 2019 года, рассказывает художница. Рисунки направили на экспертизу, но не признали порнографическими. Еще одну серию картин с ее страницы отправляли на экспертизу, но и эти изображения порнографией не признали.

Административные дела о «гей-пропаганде»

На Юлию Цветкову завели еще два административных дела. В декабре 2019 года ее уже оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному делу о «гей-пропаганде» за ее тексты Вконтакте про ЛГБТ-семьи, подростков и помощь ЛГБТ-людям, пострадавшим от дискриминации. 17 января 2020 года завели второе дело о «гей-пропаганде». На этот раз — за рисунок «Семья там, где любовь» в поддержку ЛГБТ-семей. 2 июля по этому делу будет протокол и суд, сообщила Юлия RFI.

В январе, когда завели административку за эту картинку всем как-то не очень верилось, что а) за такое могут реально судить и б) за пропаганду могут судить два раза подряд. Ответ на оба вопроса "да могут" . Publiée par Юлия Цветкова sur Jeudi 25 juin 2020

Общественная поддержка

Дело Юлии Цветковой вызвало большой общественный резонанс. В конце июня российские СМИ и пользователи соцсетей устроили медиастрайк в ее поддержку. К флешмобу присодинились The Village, Wonderzine, «Новая газета», «Медуза», Colta и другие СМИ. В защиту Юлии Цветковой высказались ряд российских деятелей культуры и общественных деятелей: Людмила Петрушевская, Рената Литвинова, Владимир Познер, Ксения Собчак и другие. Петицию с требованием прекратить предследование художницы подписали более 230 тысяч человек.

В поддержку художницы 27 июня устроили одиночные пикеты, на которых в Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала более 40 человек. Одну из участниц пикетов Анастасию Резюк Мещанский суд Москвы приговорил к 20 суткам ареста.

Минимум 32 задержанных в москве. 2 полных автозака... За плакаты со словами "свобода" и "тело" Publiée par Юлия Цветкова sur Samedi 27 juin 2020

Сама Юлия Цветкова говорит, что такая поддержка стала для нее неожиданной. «Темы феминизма и ЛГБТ у нас „непопулярны“ и редко звучат на всю страну. Плюс, новости из регионов и маленьких городов нечасто звучат громко. Также мне специально вменили „стыдную“ статью (о порнографии), чтобы людям не хотелось меня поддерживать. Но и это не сработало» — отмечает художница из Комсомольска-на-Амуре.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что отправила своего представителя на рассмотрение дела художницы. Москалькова отметила, что это дело у нее «на контроле, как и любое дело, о котором журналисты активно пишут». «Значит, что-то здесь есть», — добавила она. При этом, по словам уполномоченной по правам человека, у нее пока не сложилось мнения об этом деле.

Могут ли посадить за рисунки половых органов?

В российском уголовном кодексе нет разграничения между порнографией и непорнографическими изображениями половых органов. Закон о защите детей от вредной информации определяет порнографию как «информацию, представляемую в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного». То есть любое изображение половых органов (даже рисунок) может быть признано порнографией. Но даже и при этом — расширенном — толковании невозможно считать рисунки Юлии Цветковой порнографическими, потому что они совсем не натуралистические, а абстрактные, указывают в «Мемориале».

Сотрудница «Мемориала», адвокат Марина Агальцова уверена, что порнографией можно считать только изображения, сделанные в сексуальных целях, то есть для удовлетворения полового влечения. Этого невозможно сказать о рисунках в бодипозитивном феминистском паблике Юлии Цветковй. С точки зрения «Мемориала», эти рисунки являются порнографией не в большей степени, чем изображения в учебнике анатомии.

Кроме того, суд должен учитывать — был ли у художницы умысел распространить порнографию? Только в этом случае может быть поставлен вопрос о ее виновности. При этом Юлия Цветкова — феминистка и идейная противница порнографии как формы дегуманизации женщин.

«Мемориал» признал Юлию Цветкову политзаключенной

Когда художница находилась под домашним арестом, правозащитный центр «Мемориал» признал Юлию Цветкову политзаключенной.

«Уголовное преследование Юлии Цветковой, с нашей точки зрения, вызвано, с одной стороны, ее общественной позицией и нескрываемыми ею феминистскими взглядами, которые она продвигала абсолютно законными методами как активистка и деятель современного искусства, а с другой, реализацией государственной политики, направленной на демонстративную защиту т.н. „традиционных ценностей“, служащей цели подведения идейного фундамента под удержание власти в РФ действующими субъектами высших властных полномочий», — говорится на сайте «Мемориала».

Правозащитная организация Amnesty International называет Юлию Цветкову узницей совести и жертвой явно гомофобной кампании. Обвинения в распространении порнографии в Amnesty считают абсурдными.

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