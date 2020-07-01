В России проходит главный день голосования по поправкам в Конституции

В случае принятия поправок Владимир Путин может остаться на своем посту до 2036 года

В России в среду, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам в Конституции. Граждане страны должны высказаться за или против 206 поправок, в одной из которых говориться об «обнулении» сроков президента Владимира Путина. Последний пункт может позволить ему остаться у власти до 2036 года.

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Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Из-за эпидемии коронавируса голосование было растянуто на неделю, чтобы избежать скопления граждан на участках. Однако, по мнению правозащитников, растянутое голосование упростило фальсификации, а около 400 членов избиркомов заявили о своем отказе работать из-за риска заражения.

В двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — проходило также электронное голосование, которое завершилось накануне вечером. В нем приняли участие более миллиона человек.

Ожидается, что предварительные результаты голосования ЦИК подведет уже вечером 1 июля. Данные экзит-поллов известны уже сейчас: накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса на выходе с участков. Как сообщили социологи, поправки поддержали 76% россиян. При этом в опросе, проведенном группой социолога Сергея Белановского, говорится, что за «обнуление» сроков Владимира Путина высказываются лишь 20% жителей страны.

Как напомнила накануне в интервью Владимиру Познеру глава ЦИК Элла Памфилова, на самом деле поправки в Конституции уже утверждены федеральными органами власти — Государственной думой и Советом Федерации. Требование, согласно которому поправки вступят в силу только после одобрения россиянами, прописано лишь в самом законе о поправках. До его принятия законодательство не требовало проводить всенародное голосования.

«И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился, и его политическая воля и желание — услышать в данном случае не предусмотренное действующей Конституцией мнение народа», — подчеркивала Памфилова 20 марта. Фактически поправки в Конституцию уже начали действовать.

Движение «Голос» выступило с предварительным заявлением о нарушениях, допущенных в ходе предварительного голосования. «ЦИК России неоднократно выходила за рамки установленных законом полномочий», — считают в организации. Элла Памфилова обвинила «Голос» в постановке нарушений и заявила, что движение переходит «в разряд токсичных».

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