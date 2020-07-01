«Не перепутать избирательную урну с помойкой»: французские СМИ о голосовании по поправкам

Французские СМИ в голосовании по поправкам к Конституции в России видят не только само собой разумеющееся желание Владимира Путина остаться у власти после 2024 года, но и «консервативный поворот» Кремля». А организацию голосования сравнивают с «фарсом».

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«Путин закрепляет за Россией консерватизм»: с таким заголовком выходит репортаж московского корреспондента издания Mediapart Жульена Коллинга. Автор напоминает, что за несколько дней до начала голосования по поправкам к Конституции, патриарх Кирилл в компании с министром обороны Сергеем Шойгу с помпой открыли новый храм Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

«Альянс православной церкви, армии и истории — отличный символ царящей сегодня атмосферы в России и консервативного поворота Кремля», — отмечает Mediapart. Шесть лет спустя после аннексии Крыма российские власти вновь пытаются объединить население вокруг «традиционных ценностей».

Корреспондент поговорил с теми, кто поддерживает поправки, и теми, кто выступает против. «Наше мнение и наши интересы представлены, мы удовлетворены, — цитирует Mediapart слова Андрея Кормухина, основателя православного движения "Сорок сороков". — Нужно понимать, что большинство россиян не хотят западной модели демократии, упаднической, утратившей традиционные семейные ценности и историю».

Этот откат в сторону традиционных ценностей «в очередной раз демонстрирует раскол, существующий между двумя Россиями», отмечает издание. Еще одна собеседница Mediapart, Ольга Охотникова из ассоциации в защиту прав ЛГБТ «Coming Out» объясняет, что поправки только легитимируют господствующие сегодня в России гомофобные настроения и усилят безнаказанность. Напомним, среди поправок — конституционное определение брака как союза мужчины и женщины.

То, что победят сторонники поправок, не вызывает сомнений, отмечает московский корреспондент Le Figaro Ален Барлюэ в заметке под названием «Владимир Путин подарил себе референдум по индивидуальному замеру». Текст обновленной Конституции еще две недели назад появился на прилавках российских книжных магазинов. Да и само голосование имеет довольно размытый юридический статус. Это не референдум в строгом смысле этого слова. Голосование факультативно, поскольку изменения уже давно одобрены парламентом, и проходит в условиях, против которых уже не раз выступили представители оппозиции, — в отсутствие наблюдателей, растянутое на несколько дней, описывает ситуацию Le Figaro.

Московский корреспондент Ouest France Поль Гого и вовсе сравнивает голосование по поправкам к Конституции с «фарсом». «Кремль организует поиски голосующих во дворах, на вокзалах, в парках и торговых центрах. Главная задача — превысить 50-процентный порог явки», — отмечает издание в тексте под названием «Не перепутать избирательную урну с помойкой».

«В регионах местные власти взяли на себя инициативы сооружения самодельных избирательных участков на улицах, в парках для детей и даже в тележках супермаркетов», — пишет Ouest France, отмечая, что такая организация породила волну мемов и насмешек в соцсетях.

На выходе из участков избирателям дарят лотерейные билеты, по которым можно выиграть скидки в магазинах, автомобили и квартиры. «На избирательных участках, где не всегда есть наблюдатели, не рады иностранной прессе», — отмечает автор репортажа в Ouest France. Один из наблюдателей, давший журналисту комментарий по телефону, рассказывает, что от 30 до 40% избирателей не в курсе поправки, касающейся обнуления президентских сроков Владимира Путина. «К сожалению, не у всех пенсионеров есть интернет, — говорит он. — Дарить подарки — странная идея. Голосование — не аттракцион. Я не знаю, что покупают себе избиратели, но если вы посмотрите, то большинство из них получают в подарок четыре тысячи рублей, это огромная сумма для пенсионера».

Явкой называет главную задачу российских властей и московский корреспондент Le Monde Бенуа Виткин. Он отмечает и настойчивость региональных властей по всей стране с целью отправить голосовать чиновников, работников администраций или государственных предприятий и членов их семей, и избирательные участки, обустроенные во дворах. Виткин сделал репортаж из подмосковного Быкова, где в списки голосующих на дому попали граждане, не просившие об этом. Среди них, отмечает журналист, многие в итоге все равно проголосовали. И заключает: «В этих условиях сложно почувствовать электоральные настроения. Особенно учитывая намеренную запутанность сюжетов, вынесенных на голосование. В длинной информационной брошюре, экземпляры которой раздают избирателям, не указывается главная тема голосования — право Владимира Путина остаться у власти».

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