Не только «обнуление»: за что призывает голосовать Владимир Путин

Поправки к Конституции, по которым уже неделю идет голосование и которые уже подписаны президентом, предусматривают изменения 46 статей Конституции. Самая громкая поправка касается «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, что теоретически позволит ему остаться у власти до 2036 года. Но в «пакете», по которому голосуют россияне, еще множество важных изменений, которые могут определить жизнь страны в ближайшем будущем.

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Важное изменение вносится в 79-ю статью Конституции. Оно наделяет власти России правом не исполнять решения международных судов, если последние «противоречат» Конституции РФ. Речь идет, например, о неудобных для Москвы решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда обращаются граждане России, которым не удалось добиться справедливости у себя на родине. Хотя нельзя не отметить, что еще в декабре 2015 года Путин позволил Конституционному суду игнорировать решения международных судов, чем суд неоднократно пользовался.

Поправки делают судей высших судов зависимыми от президента. В случае одобрения поправок глава государства (через Совет Федерации) сможет снимать судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий». По действующей Конституции, у президента нет права снимать судей.

83-я статья о полномочиях президента становится более многословной, а президентские полномочия значительно расширяются. Поправки предусматривают, что президент может менять не только судей, но также единолично снимать премьер-министра (не распуская правительство) и Генпрокурора. Президент сможет «осуществлять общее руководство правительством» (в действующей Конституции говорится, что президент только «имеет право председательствовать на заседаниях» правительства).

В Основном законе появилась новая 92-я статья, где говорится о гарантиях для бывших президентов. Первый ее пункт гарантирует неприкосновенность экс-президенту. Раньше неприкосновенность для экс-президента в Конституции прописана не была, но фигурировала в законодательстве. Кроме того, обновленная 95-я статья гарантирует бывшему главе государства пожизненное сенаторство.

Существенно изменена и 93-я статья, которая на данный момент определяет только условия импичмента. Теперь предлагается аналогичную — крайне сложную — процедуру применять и в случае лишения неприкосновенности бывшего президента. Для этого Госдума должна выдвинуть ему обвинения в госизмене или в другом тяжком преступлении, обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суд, затем две трети депутатов Госдумы и две трети сенаторов должны проголосовать за лишение неприкосновенности. Вся процедура должна занять не более трех месяцев.

Поправки вводят в Конституцию и новый госорган — Госсовет, о котором в действующей Конституции ничего не сказано. Сам Госсовет фактически существует еще с 2000 года как совещательный орган под председательством Путина, в который входят губернаторы, председатели Госдумы и Совета Федерации и главы парламентских фракций. В пункте е5 обновленной Конституции говорится, что президент формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». При этом в 11-й статье Конституции говорится, что государственную власть в России осуществляют только президент, двухпалатный парламент, правительство и суды. Госсовет в этот перечень не входит. Полномочия Госсовета Конституцией не ограничены, их предлагают установить специальным законом.

Среди поправок множество популистских ходов консервативно-националистического толка. К примеру, конституционное определение брака как союза мужчины и женщины, упоминание «веры в Бога», неких «идеалов», «защиты исторической правды» и поправка о «государствообразующем народе». Кроме того, в новой статье 67(1) говорится, что Россия является правопреемницей СССР, и государство обязуется воспитывать патриотизм и уважение к старшим в детях, которые являются «важнейшим приоритетом государственной политики России».

В 67-й статье появился новый пункт 2(1) о защите суверенитета и территориальной целостности. Там говорится, что «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». До сих пор в Конституции не было упоминания недопустимости сепаратизма. Появилось и упоминание неких «федеральных территорий», которые могут быть созданы в России в соответствии с федеральным законом.

В Конституцию внесли также социальные поправки о «ежегодной индексации пенсий» и минимальном оплате труда не ниже прожиточного минимума. Однако эксперты сходятся во мнении, что эти социальные поправки ничего не изменят в жизни россиян. Действующая Конституция 1993 года уже предусматривает оплату труда не ниже МРОТ (статья 37). А пенсионные выплаты и их индексация регулируются несколькими законами. Новая Конституция не отменит непопулярное у россиян повышение пенсионного возраста.

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