Обнуляй и властвуй. В России закончилось голосование по поправкам к Конституции

В России закончилось голосование по поправкам к Конституции. ЦИК уже заявил, что по результатам обработки 10 процентов бюллетеней около 70 процентов проголосовавших поправки поддержали. Между тем, наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения.

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе текущего голосования. Кроме того, она обвинила движение в защиту прав избирателей «Голос» в постановке нарушений в ходе голосования, отметив, что движение «деградировало» и «переходит в разряд токсичных». Именно на карту нарушений «Голоса» избиратели присылали, начиная с 25 июня, жалобы на нарушения. Речь шла о принуждении к голосованию с помощью административного ресурса, о незаконной агитации со стороны высокопоставленных региональных чиновников, о различных лотереях на избирательных участках, а также о том, что избиратели, придя на участок, обнаруживали, что за них уже кто-то проголосовал.

Экс-исполнительный директор ассоциации движения за честные выборы «Голос», член Московской Хельсинкской группы, эксперт по международному наблюдению на выборах Лилия Шибанова:

Была очень серьезная истерика со стороны Эллы Александровны Памфиловой в отношении «Голоса». Потому что в рамках закона все досрочное голосование надо аннулировать. По закону, который принят специально под это голосование, выборы могли быть только сегодня, 1 июля. Все, что происходило с 25-е по 1-е — незаконно. И это очень хорошо описал наш эксперт Аркадий Любарев, причем написал официально в ЦИК. ЦИК на это не среагировал, и получилась такая патовая ситуация для этого голосования и ЦИКа, что фактически именно ЦИК нарушил закон. В законе четко сказано, что дата голосования может быть только через 30 дней после объявления данного голосования, то есть, 1-го числа. А ЦИК своим постановлением фактически ввел это незаконное досрочное голосование. Именно поэтому, я думаю, у Эллы Александровны случилась истерика. И с этого момента началось то давление на «Голос», которое продолжается на протяжении всей этой недели. Когда подключился уже и Первый канал, мы привыкли к НТВ – все выборы НТВ сливает все, что только можно, на «Голос». Сейчас идут уже специально снятые ролики фейковые, и это уже показывается на Первом канале. Они уже не знают, что делать, потому что «Голос» поставил перед фактом незаконности всего досрочного голосования. И, видимо, включились все рычаги обвинить в чем только можно «Голос» — как главного врага голосования.

Второй момент – никогда такого не было. На всех нормальных выборах объявление результатов может происходить только после того, как Калининград проголосует. Сейчас ЦИК уже печатает результаты на своем сайте. В течение дня — предварительные результаты голосования! Такого никогда не было. Это уже какой-то запредел, который ввел в шок многих людей. Вы понимаете, да, что это все равно каким-то образом подталкивает людей, которые идут на участки сейчас, к тому или иному голосованию. То есть, законность у нас вообще на таком сейчас уровне, что это вызывает истерику даже в самом ЦИКе.

Следующий момент, который наблюдался, и такого тоже никогда не было. ЦИК публикует обычно явку избирателей, тем более, по досрочному голосованию, каждый день у него на странице появлялась явка. Теперь они эту явку правят. Причем уменьшая ее. Вы представляете, какая идет рисовка данных, что ЦИК уже начинает править эти данные – видимо, там кто-то зашкаливает с явкой, что они уже боятся за 100 процентов явки перейти. Я не знаю, что там происходит, но это полная вакханалия. Такого мы не помним.

Что касается московских выборов —сейчас мы все-таки получаем больше информации от московских наблюдателей. Давление на московских наблюдателей, провокации в их адрес, и самое главное — нет доступа к спискам. Невозможно посмотреть, сколько досрочников проголосовало. Они же в протоколе спрятали эту цифру, они убрали все данные по надомному голосованию, досрочному голосованию, то есть все в одну строку сводят и все. Конечно, была надежда, что наблюдатель, который находится на участке, тем более, там есть члены комиссии с правом совещательного голоса, который имеет доступ ко всем документам избиркома — что они должны будут подойти, посмотреть, сколько проголосовало досрочно, сколько на дому. Эти цифры им не дают. То есть, проверить список невозможно, значит, в список можно включать кого угодно. Ну, и пойманы уже за руку те, кто уже переписал цифры досрочного голосования. То есть на самом деле уже сейчас зафиксированных нарушений более тысячи на карте нарушений. То, что мы сейчас видим по тем нарушениям, которые касаются не принуждений, а уже нарушения процедуры.

Что касается давления не только на бюджетников, но и на сотрудников разных предприятий, которые зависят от бюджета, то об этом писали, писали, писали — настолько массовым это было. Это было беспрецедентно. Даже когда мы говорили, что это все использовалось на президентской кампании 18 года, но в этот раз было кратно сильнее задействовано. То есть, это уже технология, которая воспринимается как норма.

Насколько вероятны судебные иски в связи с нарушениями?

Я не знаю, кто готов будет идти в суд. Вы понимаете, что здесь нет участников – ни партии, ни кандидата. Кто обычно подает в суды. Здесь могут подавать только сами избиратели, но я не думаю, что у отдельно взятого избирателя есть желание проходить эту сложнейшую судебную процедуру. Тем более, что есть уже факты, когда нам сообщают, что человек пришел, увидел, что у него в списке уже стоит подпись. То есть, за него уже проголосовали. Он начинает возмущаться, вызывает полицию, которая вместо того, чтобы разбираться с избиркомом, начинает разбираться с человеком, который увидел эту подпись. И допрос — ему, с пристрастием. Так что я не очень верю, что в той ситуации, когда люди оказываются лицом к лицу с нашей полицией, захотят идти дальше в суды.

По словам Лилии Шибановой, возможность фальсификации на голосовании связана с фактическим отсутствием наблюдателей на участках и возможности наблюдения на надомном голосовании. Многим общественным наблюдателям, которые изъявляли желание присутствовать на голосовании, отказывали в выдаче удостоверений и фактически эту функцию возложили на сотрудников местных администраций или лиц, связанных с властными органами.

На участке в Грозном © AP

Россияне в большинстве своем не готовы идти против власти даже наедине с собой в кабинках на избирательных участках, считает политолог Игорь Эйдман.

Игорь Эйдман:

С одной стороны, это совершенно дутое помпезное пиар-шоу, а с другой стороны — серьезное государственное преступление. Можно сказать, особо опасное. С самого начала это был преступный замысел совершения антиконституционного государственного переворота. Цель которого было получение для нынешнего фактического диктатора России бессрочной возможности переизбираться, то есть, в российских условиях — бессрочной возможности править.

Они, очевидно совершенно, создали такие условия, чтобы иметь возможности любых фальсификаций и нарисовать любую цифру. Вся эта клоунада с участками во дворах, на детских площадках, детских грибочках и прочее — это не просто несуразная странная история, это было воплощение преступного замысла, позволяющего фальсифицировать результат. И уже сейчас есть информация, что фальсификации продолжаются и идут очень активно.

Но зачем все это нужно, если по закону можно было обойтись голосованием депутатов, которое уже состоялось?

В истории всегда диктаторам нужно было продемонстрировать миру некую народную поддержку. Вообще, плебисцит, если вы обратите внимание, это была очень модная тема для разных диктаторов. В том числе в процессе установления диктаторского режима. Начиная с Наполеона Третьего, который устраивал аж пять плебисцитов, заканчивая Гитлером и многими другими диктаторами. Путин, мне кажется, в этом нуждается и психологически тоже. Ему нужна эта имитация, некое видимое свидетельство того, что его любит и поддерживает народ.

Как вы думаете, те люди, которых вынудили участвовать в голосовании с помощью административного ресурса, проголосовали в основном за или против поправок?

Людей, имеющих какую-то твердую политическую позицию, не так много, и вообще в мире, и особенно в России. Большинство людей не сильно заморачивается по поводу политических проблем и об этом просто не думает, а думает о своих бытовых обычных социальных проблемах и нуждах. Но в России это молчаливое большинство давно выбрало стратегию непротивления властям. То есть, они не являются большими фанатами Путина и российских властей, но, тем не менее, их стратегия жизненная такова, что проще и легче жить, не вступая ни в какое противостояние, ни в какие конфликты с властью. Даже на анонимном голосовании, потому что для этого тоже нужно внутреннее решение принять: я голосую против этой власти. Это для них даже внутренне слишком смелый шаг. Если их уже пригнали на выборы, то, скорее всего, большинство проголосует за. Исходя из того, что даже наедине с собой они не хотят никоим образом чувствовать себя диссидентами, противниками власти, оппозиционерами. Они знают, что это сложный путь, он им не нужен. Поэтому их и гонят на выборы, потому что власть знает, что большинство из них проголосует так, как нужно ей.

Каковы, на ваш взгляд, основные последствия принятия этих поправок для страны и ее граждан?

Власть окончательно зарвется, потому что будет уверена в своей окончательной несменяемости. И считаться с населением, с общественностью она не будет в принципе. Даже в той малой мере, в которой это было возможно в прошлом. Потому что они почувствуют твердую почву под ногами и будут думать, что они будут править совершенно спокойно, пока жив Путин, по крайней мере. И населению поэтому ничего хорошего ждать не приходится. Я думаю, возможны меры, подобные повышению пенсионного возраста, естественно, закручивание гаек будет происходить и дальше. Страну постепенно будут закрывать — это уже видно сейчас. Подзакрыть, не полностью герметично, но подзакрыть страну, усложнить международные контакты, движения людей. Наступление на права и свободы будет продолжено. Потому что это будет проще позволить себе несменяемой власти.

Чем обернется поправка о приоритете российского права над международным?

Это одна из немногих содержательных поправок, имеющих содержательный для власти смысл. Я думаю, это может обернуться тем, что перестанут признавать решения ЕСПЧ. Я думаю, российские власти безумно бесит то, что они вынуждены выплачивать своим противникам деньги за беззаконие. В нынешней ситуации это было правовым атавизмом, теперь, я думаю, они этого делать не будут.

Пока вы берете у меня интервью, я иду на акцию протеста, которая будет происходить в Берлине, около Бранденбургских ворот, а потом около российского посольства, где люди, оппозиционно настроенные к нынешней российской власти, европейских взглядов русскоязычные люди, которые живут в Германии, будут протестовать против этого конституционного, по сути, переворота.

Между тем, в сети проанализировали онлайн-опросы об отношении россиян к поправкам. Больше 80% аудитории социальной сети Вконтакте выступили против них.. Об этом свидетельствует анализ 90 опросов в российских региональных сообществах. По данным Mediascope в ВК хотя бы раз в месяц заходят 71,8% жителей России, а 43,3% жителей посещают соц. сеть хотя бы раз в день. Кроме того, согласно данным независимых экзит-поллов, в Москве и Санкт-Петербурге большинство участников голосования проголосовали против поправок. Эти цифры не совпадают с данными экзит-поллов фонда «Общественное мнение» и ВЦИОМ, которые сообщили о том, что поправки поддержали 70 и 76 процентов соответственно.

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