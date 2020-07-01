Первые подсчеты ЦИК России: почти 75% «проголосовали за поправки» в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России обнародовала данные подсчета первых бюллетеней в голосовании по поправкам к Конституции. Ведомство объявило, что по результатам подсчета 1% протоколов, поправки поддержали 74,18% избирателей, «против» высказались 24,69%, сообщает «Новая газета». Это практически совпадает с данными экзит-поллов, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) два дня назад.

Реклама Читать далее

При этом ЦИК также объявил, что по состоянию на 14.35 по московскому времени явка составила 60,02%. Как уточняет «Коммерсант», самая высокая явка отмечена в Чечне, Туве и Кемеровской области.

Напомним, сегодня последний день голосования, которое началось 25 июня.

По данным ВЦИОМ, обнародованным 29 июня, поправки поддержали 76% россиян.

В двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — также проходило онлайн-голосование, которое завершилось вечером 30 июня. По данным Центризбиркома, итоговая явка при онлайн-голосовании составила 93,02%.

Напомним, российские власти предложили гражданам страны высказаться «за» или «против» пакета из 206 поправок в Основной закон, в одной из которых говорится об «обнулении» сроков президента. Последний пункт может позволить Владимиру Путину остаться у власти как минимум до 2036 года.

Многие политологи и юристы отметили, что именно ради этой единственной поправки и была устроена вся процедура по изменению Конституции. Против изменения Основного закона России высказались сотни российских юристов, ученых, писателей, журналистов... Почти 200 региональных и муниципальных депутатов также призвали не поддерживать поправки, назвав их попыткой переворота.

По данным опроса, проведенного с 18 по 24 июня группой социолога Сергея Белановского, за «обнуление» сроков Владимира Путина были готовы проголосовать лишь 24% граждан, а 76% высказались против.

При этом сам Владимир Путин 12 июня выразил уверенность в том, что поправки поддерживает «абсолютное большинство» россиян.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться