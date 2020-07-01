«Спасем одного человека за счет всей страны»: как россияне голосовали за поправки в Париже

Голосование по поправкам в конституцию в Париже. 1 июля 2020 г.

В России в среду, 1 июля, завершается неделя голосования по вопросу изменений в Конституции. Гражданам предлагается высказаться за или против набора из 206 поправок. Россиянам, оказавшимся за пределами РФ, предлагается выразить свое отношение в российских консульствах и посольствах. Сергей Дмитриев узнал, как проходило голосование в посольстве в Париже и что думают о поправках живущие во Франции россияне.

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Несмотря на рабочий день, утром 1 июля у посольства России в Париже выстроилась очередь желающих проголосовать россиян. Перед входом на территорию диппредставительства всем измеряют температуру, просят надеть маску и проверяют, нет ли человека в списках тех, кто уже проголосовал в первый день — 28 июня. Если температура окажется высокой, то проголосовать все равно разрешает, объясняет охранник, — просто урну и бюллетень вынесут прямо на улицу.

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В очереди перед посольством стоит режиссер-документалист Таня Рахманова. Несмотря на профессиональную загруженность, она посчитала важным выделить время на голосование.

— Я хожу на каждые выборы, — объясняет Рахманова. — Моя дочка сегодня в восемь утра примчалась перед работой проголосовать. Потому что я надеюсь, что здесь мой голос будут меньше подтасовывать, хотя, конечно, он потонет в потоке других голосов.

— Как вы относитесь к этим поправкам?

— Я думаю, что те люди, которые будут голосовать за поправки, в общем-то, голосуют за спасение одного человека. Очевидно, что когда президент закроет тяжелую дверь Кремля, то, что с ним случится дальше, не будет как с Горбачевым. Ну, можно, так сказать, спасать жизнь одного человека за счет жизни других, за счет демократии, ее основных принципов…

— Почему тогда мы видим данные соцопросов, в которых больше 50% проголосовавших даже в Москве спасают жизнь этого человека?

— Некоторые вообще не верят, что это голосование какую-то роль сыграет. Другие почему-то до сих пор уверены, что их личная жизнь не зависит от политики. А те, кто против — большинство из них еще и не пойдет. Например, у меня друзья в Москве все боятся коронавируса и не пойдут. Так что спасем одного человека за счет всей страны.

Голосование по поправкам в конституцию в посольстве в Париже. 1 июля 2020 г. © RFI / Sergey DMITRIEV

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50-летний Петр во Франции живет уже давно, о себе рассказывать ничего не хочет, но считает, что участие в выборах должно быть обязанностью любого гражданина.

— Хожу на каждые выборы. Потому что каждый гражданин общества в любой стране, на мой взгляд, обязан приходить на выборы. Потому что это и есть демократия. Одно из основных проявлений демократии — это возможность голосовать.

— Как вы проголосовали?

— Нет-нет. Это мое личное дело. Опять же одно из проявлений демократии — это тайна голосования.

— А в целом, что думаете про эти поправки? Какие вам особенно нравятся?

— На мой взгляд поправки все разумные. Но, может быть, перегружать Конституцию и не надо было такой детализацией. Но в целом ничего неразумного там нет.

— Некоторые считают, что все эти двести поправок ради одной цели — продления президентства Путина до 2036 года. Согласны?

— Нет. Не думаю. Да и почему до 2036? Вы прям такой пророк! Еще бы на 100 лет вперед загадывали!

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Павел и Ксения — молодая пара с коляской и двумя маленькими детьми — тоже поддерживают поправки. Павел уверен, что только поправки смогут вернуть России независимость, и признается, что давно мечтает переехать жить в Россию, из которой он уехал с родителями еще в 1989 году.

— Мы стараемся ходить на каждые выборы. Почему сегодня пришли? Потому что это важно. Как вчера президент сказал: «Каждый голос — это важно!». Вот и мы так считаем. Если не мы — то кто? Если все скажут: «нас это не касается», то судьба родины будет в руках кого? Мы — россияне, и это важно для нас.

— Как проголосовали?

— Проголосовали за поправки. Потому что хотим, чтобы Конституция изменилась, чтобы страна стала более независимой. Я знаю, как была принята предыдущая Конституция под влиянием мирового гегемона. Поэтому хотим, чтобы она изменилась в пользу России.

— Какие поправки для вас наиболее важные?

— Для меня самая важная поправка — это та, которая предусматривает главенство российских законов над международными.

— «Злые языки» говорят, что все эти поправки нужны только для того, чтобы «обнулить» президентский срок Путина. Что вы об этом думаете?

— Что это злые языки! Да, у него возникнет такая возможность, но еще не факт, что он ей воспользуется. И если люди этого хотят, то почему бы ему не дать такую возможность? Нас это очень радует. Потому что нет других претендентов. Мы их не видим. Претенденты могут быть. Но это решают люди на голосовании. Я здесь никакого подвоха не вижу.

— Вы давно живете во Франции?

— 25 лет.

— То есть при Путине и не жили в России?

— Я вообще в России никогда не жил. Я сюда переехал из Латвии. А в Латвию приехал в 1989 году, у меня отец военный был. А потом страна развалилась и вот…

— Сейчас поправки примут и хотели бы переехать, наконец, в Россию?

— Да я все время хочу переехать. Вот и жену в России взял. Все для этого делаем.

Голосование по поправкам в конституцию в посольстве в Париже. 1 июля 2020 г. © RFI / Sergey DMITRIEV

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Пришедшая в посольство Валерия тоже давно живет во Франции, но говорит, что связь с Россией не теряет. По ее словам, даже если результаты голосования будут сфальсифицированы, важно было отдать свой голос, чтобы власти знали истинное отношение общества.

— Я впервые пришла проголосовать. Мне кажется, сегодня очень важно заявить свою позицию. И голос молодежи должен быть услышан именно сегодня. Важно, чтобы каждый изъявил свою точку зрения. Самое главное, чтобы молодежь приходила, не ленилась.

— А вы как проголосовали?

— Я проголосовала против. Потому что мне кажется, некоторые поправки абсолютно «доисторические» и не соответствуют тем ценностям, которые я разделяю. Например, поправки, связанные с гомосексуалами. Также поправка, которая меня абсолютно шокировала — это «обнуление» президентства. Мне кажется, это не соответствует признакам современного демократического общества.

— А как же поправка о защите русского языка? Вы против?

— Нет, я за русский язык! Естественно, есть хорошие поправки, есть поправки, с которыми я согласна. Но некоторые моменты для меня достаточно принципиальны. У меня, например, много друзей геев.

— В оппозиции есть мнение, что вообще не стоит голосовать, потому что результат будет такой, какого хочет власть…

— Результат будет, конечно, такой, какой хочет власть. Но власть должна знать истинное мнение людей и, особенно, молодежи. И даже если наше мнение не будет учтено, государство будет знать, как молодые люди голосуют сегодня. Поэтому нельзя оставаться в стороне. Гражданская позиция должна быть услышана.

— Давно живете во Франции?

— Да, я уже давно во Франции, здесь училась, но это мне не мешает следить за новостями. Я всегда была истинным патриотом. Но мне хочется увидеть реальных изменений, новых возможностей, новых лиц…

Голосование по поправкам в конституцию в посольстве в Париже. 1 июля 2020 г. © RFI / Sergey DMITRIEV

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Заместитель председателя участковой комиссии Алексей Викторович Попов говорит, что явка на голосовании, конечно, немного ниже, чем на прошлых, президентских, выборах. Он объясняет это, с одной стороны, рабочим днем, с другой — опасениями из-за эпидемии коронавируса. Но на его участке приняли все необходимые меры, чтобы обезопасить граждан, уверят сотрудник дипведомства.

— С учетом борьбы с распространением коронавирусной инфекции приняты все необходимые меры предосторожности. Как вы видите, соблюдается социальная дистанция, масочный режим, ручки одноразовые и так далее.

— Голосование в посольстве длилось два дня?

— Да, в этот раз у нас в посольстве решением руководства было организовано [голосование] 28 июня, в выходной день, в воскресенье, для тех, кто не может прийти 1 июля. У нас более 500 человек проголосовало в тот день.

— В сравнении с прошлыми выборами явка выше или ниже?

— Я полагаю, что, конечно, на президентских выборах было больше людей, но в целом явка нормальная. На 12 часов у нас было уже примерно 300 проголосовавших.

— А наблюдатели в этот раз у вас есть?

— Заявки такие были, но почему-то общественная палата кому-то, может, не успела оформить удостоверение… Но вообще представители Координационного совета соотечественников приходили, наблюдали. Официального статуса у них, к сожалению, нет.

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Не дожидаясь завершения дня голосования, Центральная избирательная комиссия России уже опубликовала первые данные подсчета бюллетеней в голосовании по поправкам к Конституции. Ведомство объявило, что по результатам подсчета 1% протоколов, поправки поддержали 74,18% избирателей, «против» высказались 24,69%.

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