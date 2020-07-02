Верховный суд Якутии назначил Габышеву психолого-психиатрическую экспертизу в другом регионе

Верховный суд Якутии в ходе рассмоторения апелляционной жалобы шамана Александра Габышева встал на сторону защиты и согласился назначить ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в медучреждении другого региона. Об этом в пятницу, 2 июля, RFI сообщил один из защитников якутского шамана, координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.

Реклама Читать далее

По словам Прянишникова, Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайство защиты и приобщил к делу заключение независимого эксперта-психиатра о состоянии Габышева. В заключении говорится, что до принудительной госпитализации у Габышева не было признаков временного или хронического психического расстройства. А диагноз, установленный медкомиссией якутского психдиспансера, не дает оснований для принудительного лечения в стационаре. Выводы комиссии эксперт назвал необоснованными и способными привести к неправосудному решению.

Независимый эксперт заключил, что врачи диспансера не провели Габышеву психологическое исследование, что является дефектом оказания стационарной помощи. По мнению эксперта, для оценки состояния шамана нужен комплексный совместный анализ врачей-психиатров и судебных психологов, особенно, учитывая воздействие на него сотрудников полиции и ОМОНа.

Защитники Габышева Ольга Тимофеева и Алексей Прянишников попросили суд назначить шаману комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в медучреждении другого региона России. Верховный суд Якутии встал на сторону защиты и удовлетворил это ходатайство.

Защита также заявила отвод представителю психдиспансера — врачу — из-за отсутствия у него юридического образования, что нужно для участия в судебном процессе в соответствии с Кодексом административного судопроизводства. Суд удовлетворил и это ходатайство. «Попытка диспансера заявить бывшего представителя в качестве свидетеля по делу также была пресечена судом», — сообщил Прянишников.

По его словам, в заседании объявили перерыв. Оно продолжится с 11 утра по местном времени 3 июля для выбора медучреждения, где будет проводится комплексная экспертиза.

12 мая дом Александра Габышева штурмовали силовики. Его отвезли в психдиспансер и насильственно госпитализировали под предлогом взятия тестов на коронавирус. Это произошло без решения суда. Как указывает Прянишников, диспансер должен был обратиться в суд до 14 мая — с 12 мая у больницы было на это 48 часов. Однако обратился в суд он намного позже.

21 мая с госпитализированным шаманом встречались врачи. Свое заключение врачебная комиссия вынесла 29 мая. Медики признали Александра Габышева опасным для себя и окружающих. Только после этого якутский психдиспансер обратился в суд с требованием принудительно госпитализировать шамана. В заявлении больницы говорилось, что до этого Габышев якобы добровольно находился в стационаре. 2 июня Якутский горсуд отправил его на принудительное лечение в станционар, согласившись с выводами диспансера. «Мемориал» признал якутского шамана политзаключенным.

Защита настаивает, что выводы врачебной комиссии об «опасности» Габышева основаны только на его политических взглядах. А именно на том, что Габышев критически относится к действующей власти, что никак не может быть расценено как психическое отклонение.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться