В России за сутки выявили 6760 новых случаев COVID-19

Жертвами COVID-19 в России стали почти десять тысяч человек

В России за сутки выявили 6760 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в четверг, 2 июля, в оперативном штабе, всего число заразившихися превысило 660 тысяч человек, из них 428 тысяч уже вылечились от COVID-19. От последствий коронавируса скончались 9683 человека.

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По данным Университета Хопкинса, Россия занимает третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. О большем количестве заражений заявили только власти США и Бразилии.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (662), Московской области (317), Ханты-Мансийском автономном округе (266) и Санкт-Петербурге (258).

Накануне московские власти заявили, что считают возможность второй волны коронавируса в столице «маловероятной». «Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — заверил мэр Москвы Сергей Собянин в основной день голосования по внесению поправок в Конституцию.

1 июля Евросоюз открыл границы для граждан 15 стран. Россия, Украина и Беларусь не вошли в их число. Как говорится в рекомендациях Совета Евросоюза, в список стран, для которых европейские границы будут открыты, могут попасть государства, в которых число подтвержденных новых случаев заболевания не будет превышать среднее значение по ЕС за две недели (16 на 100 тысяч человек).

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