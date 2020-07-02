На художницу Юлию Цветкову составили второй протокол о «гей-пропаганде»

На феминистку и художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову составили новый протокол о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних — из-за картинки в поддержку ЛГБТ-семей «Семья там, где любовь» и других материалов на эту тему Вконтакте. Об этом Юлия Цветкова 2 июля сообщила RFI.

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Протокол составляли в МВД, а расследование вело управление ФСБ по Хабаровскому краю, сообщила художница. Даты суда по этому административному делу пока нет. Его завели еще в январе 2020 года.

Внимание ФСБ привлекла стилизованная под детскую картинка «Семья там, где любовь». На ней изображены однополые семьи с детьми. Картинку сопровождает надпись «Поддержите ЛГБТ+ семьи!». В протоколе упоминаются и другие публикации Юлии Цветковой Вконтакте в поддержку ЛГБТ.

В январе, когда завели административку за эту картинку всем как-то не очень верилось, что а) за такое могут реально судить и б) за пропаганду могут судить два раза подряд. Ответ на оба вопроса "да могут" . Publiée par Юлия Цветкова sur Jeudi 25 juin 2020

В декабре 2019 года суд уже оштрафовал Юлию Цветкову на 50 тысяч рублей по той же административной статье о «гей-пропаганде» за ее посты Вконтакте про ЛГБТ-семьи, подростков и помощь ЛГБТ-людям, пострадавшим от дискриминации.

Художница проходит и по уголовному делу о распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков женского тела в бодипозитивном паблике «Монологи вагины». По этой статье ей грозит от двух до шести лет колонии. Само дело завели по доносу активиста-гомофоба Тимура Булатова, который утверждает, что ведет «нравственный джихад» против ЛГБТ.

За эти рисунки Юлия Цветкова хотят дать 6 лет. Театр абсурда и жестокости. Свободу Юлии Цветковой! #заЮлю Publiée par Olga Aksarina sur Vendredi 12 juin 2020

27-летняя Юлия Цветкова родилась и живет в Комсомольске-на-Амуре. Она — феминистка, художница, театральный режиссер. Юлия руководила детской театральной студией «Мерак», ставила спектакли против войны и гендерных стереотипов. Из-за травли и давления театр пришлось закрыть в сентябре 2019 года.

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