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Писавшего о ЧВК эксперта приговорили к семи годам за госизмену

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Бойцы ЧВК Sewa Security Services, которая, как утверждает Le Monde, «вероятно, является филиалом «ЧВК Вагнера».
Бойцы ЧВК Sewa Security Services, которая, как утверждает Le Monde, «вероятно, является филиалом «ЧВК Вагнера». FLORENT VERGNES / AFP
RFI

Российского эксперта Владимира Неелова, читавшего в Европе лекции о ЧВК «Вагнер» и других частных военных компаниях, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, его признали виновным в государственной измене.

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«Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными», — сообщили в пресс-службе. Детали приговора не сообщаются, так как дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов обвинения.

28-летнего Владимира Неелова арестовали 26 октября 2018 года. До оглашения приговора он находился под стражей. Как сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву, в СИЗО у Неелова могли возникнуть проблемы. «Есть опасения, что с ним не все в порядке. Какие осложнения могут быть у Владимира, мы не знаем», — отмечала правозащитница.

Как сообщала «Фонтанка», Неелов выезжал в Европу с лекциями, посвященными частным военным компаниям, как минимум два раза — в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018-го. Он сотрудничал с некоммерческой организацией «Центр стратегической конъюнктуры» и выступал за легализацию военных компаний.

По данным «Новой газеты», Владимир Неелов был связан с ЧВК «Вагнер». В соавторстве в Олегом Валецким, который работал в ЧВК «Вагнер», он написал работу про иракскую войну.

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