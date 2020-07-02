Писавшего о ЧВК эксперта приговорили к семи годам за госизмену

Российского эксперта Владимира Неелова, читавшего в Европе лекции о ЧВК «Вагнер» и других частных военных компаниях, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, его признали виновным в государственной измене.

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«Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными», — сообщили в пресс-службе. Детали приговора не сообщаются, так как дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов обвинения.

28-летнего Владимира Неелова арестовали 26 октября 2018 года. До оглашения приговора он находился под стражей. Как сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву, в СИЗО у Неелова могли возникнуть проблемы. «Есть опасения, что с ним не все в порядке. Какие осложнения могут быть у Владимира, мы не знаем», — отмечала правозащитница.

Как сообщала «Фонтанка», Неелов выезжал в Европу с лекциями, посвященными частным военным компаниям, как минимум два раза — в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018-го. Он сотрудничал с некоммерческой организацией «Центр стратегической конъюнктуры» и выступал за легализацию военных компаний.

По данным «Новой газеты», Владимир Неелов был связан с ЧВК «Вагнер». В соавторстве в Олегом Валецким, который работал в ЧВК «Вагнер», он написал работу про иракскую войну.

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