Путин-2036: Госдеп «чрезвычайно обеспокоен», ЕС призвал расследовать нарушения

ЕС призывает власти России расследовать нарушения, допущенные при голосовании за поправки в Конституцию. Как сообщает AFP, об этом в четверг, 2 июня, заявил официальный представитель главы европейской дипломатии. Госдепартамент США выразил свою «чрезвычайную обеспокоенность» по поводу поправки, позволяющей Путину оставаться у власти до 2036 года.

Реклама Читать далее

«Мы знаем про обвинения в нарушениях. (…) Так что мы ждем, что эти сообщения станут предметом надлежащего расследования, так как речь идет об очень серьезных обвинениях», — заявил Петер Стано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борелля. Заявление прозвучало на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу журналиста прокомментировать завершившееся накануне голосование по принятию поправок в Конституцию России.

Евросоюз также надеется, что Москва продолжит соблюдать свои международные обязательства, в том числе, выполняя решения Европейского суда по правам человека, добавил Стано. (Напомним, поправки в российский основной закон предусматривают, в том числе, «верховенство» российского «права» над международным).

«Обеспокоенность» ходом и результатами голосования высказали и в Вашингтоне. «Мы обеспокоены информацией об усилиях российского правительства, предпринятых для манипулирования результатами голосования по конституционным поправкам», — заявила официальная представительница Госдепа Морган Ортагус. США также «чрезвычайно обеспокоены» принятием поправки, позволяющей Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, добавила она.

Напомним, согласно данным российского Центризбиркома, поправки поддержали 77,92% голосовавших, явка составила 65%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что у нее «нет сомнений» в легитимности голосования, передает РБК.

При этом российская независимая ассоциация «Голос» назвала и результаты, и явку сфальсифицированными, пишет «Коммерсант». По данным опроса, проведенного прямо накануне голосования (с 18 по 24 июня группой) социолога Сергея Белановского, за «обнуление» сроков Владимира Путина были готовы высказаться лишь 24% избирателей, а 76% выступали против.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил сегодня, 2 июля, о том, что в Кремле прошедшее голосование «считают триумфом». «По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, но, конечно, высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно», — заверил представитель Кремля.

Сам президент РФ поблагодарил всех, кто поддержал поправки. «Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал Владимир Путин, находящийся на вершине российской власти уже более 20 лет.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться