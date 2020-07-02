СМИ: Россия продлила запрет за международное авиасообщение до 1 августа

Росавиация продлила запрет на международные перелеты, срок которого истекал 15 июля, до 1 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму, разосланную агентством в аэропорты. Как пояснил журналистам источник в правительстве, речь идет об ограничении как въезда в Россию, так и выезда из страны.

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«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — приводит РБК текст телеграммы. Однако, по словам собеседника журналистов, власти могут отправить новое сообщение в аэропорты и снять запрет в случае, если будет принято решение об открытии воздушных границ.

Возобновится ли международное авиасообщение между Россией и другими странами 1 августа, неясно. Как рассказывал министр иностранных дел Сергей Лавров, окончательное решение будет принято, основываясь на эпидемиологической обстановке.

1 июля внешние границы с рядом стран открыл Евросоюз. Однако ни Россия, ни Украина в «зеленый» список не вошли. Как пояснили представители ЕС, для возобновления транспортного сообщения с другими государствами ситуация с COVID-19 в них должна быть не хуже, чем в Европе.

Ранее в профильной ассоциации АТОР сообщили, что, на возобновление авиасообщения в ближайшее время перестали надеяться и туроператоры. Ключевые игроки рынка начала отменять туры, намеченные на июль.

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