СМИ: Следственный комитет не принял заявление родителей застреленного Росгвардией человека

Следственный комитет отказался проверять заявление родителей Владимира Таушанкова, застреленного в Екатеринбурге росгвардейцами во время штурма его квартиры. Об этом сообщили «Новая газета» и Znak.com, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката родителей погибшего.

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Как пишет Znak.com, второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели 27-летнего Владимира Таушенкова, так как не нашел признаков преступления.

В следственном ведомстве указали, что доводы, изложенные в обращении родителей и адвокатов, будут проверены в ходе расследования уголовного дела о «разбое» и «применении насилия» в отношении силовиков, по которому Владимир Таушанков «проходит» подозреваемым.

«Какие еще признаки преступления необходимы Следственному комитету для организации проверки, когда речь идет о смерти человека?», — цитирует «Новая газета» заявление адвоката Алексея Бушмакова, который пообещал «обжаловать в суде бездействие следователя».

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня отряд быстрого реагирования Росгвардии (СОБР) провел спецоперацию в одном из жилых домов Екатеринбурга. В результате был убит Владимир Таушанков, который перед этим якобы украл обои в соседнем магазине, а затем «скрылся» у себя дома.

Как уточняет Znak.com, представители Росгвардии утверждают, что спецназ, «ликвидировавший» мужчину, действовал в пределах своих полномочий, так как Таушенков якобы угрожал сотрудникам СОБРа ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». В свою очередь отец погибшего заявил корреспонденту Znak.com, что сын обои купил, а в квартире затем спрятался, потому что считал, что за ним гнались «какие-то бандиты».

«Настоящее время» цитирует следователей, которые заявляют, что спецназовцы были вызваны после того, как Таушанков распылил в сторону полицейских слезоточивый газ. По данным СК, спецназовцы решили штурмовать квартиру, так как подозреваемый держал в руках предмет, "внешне похожий на автоматическое оружие", и якобы угрожал сотрудникам СОБРа. Следственный комитет при этом утверждал, что Таушанков размахивал ножом, то есть, их версия отличалась от версии Росгвардии.

Гибель 27-летнего мужчины вызвала большой общественный резонанс, в твиттере набрал популярность хештег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение») — по аналогии с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Пользователи соцсети пишут посты с этим тегом о полицейском произволе и незащищенности перед силовыми структурами.

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