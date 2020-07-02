77,92% «За»: в России подвели итоги голосования по поправкам в Конституции

В России в четверг, 2 июля, подвели окончательные итоги голосования по поправкам в Конституции. Изменения, внесенные в Основной закон государства, поддержали 77,92% россиян. Явка на голосовании составила 65%. Правозащитники сообщили о большом числе нарушений, тогда как в МВД заявили, что голосование прошло без серьезных инцидентов.

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Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам обработки 100% голосов за поправки проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Единственным регионом, где большинство жителей не поддержали поправки, стал Ненецкий автономный округ (55,25% против).

Согласно официальным данным, явка на голосовании, учитывая данные о тех, кто пришел на участки до 1 июля или сделал свой выбор онлайн, составила 65%. По мнению сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, реальная явка была ниже. Он отметил, что независимые наблюдатели выявили фиктивные заявления о голосовании на дому, а результаты голосования было удобно фальсифицировать, так как из-за пандемии коронавируса в списки не нужно было вводить паспортные данные избирателя.

В МВД заявили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено. Всего в ведомстве зарегистрировали 839 обращений о нарушениях, но серьезными они, по словам представителей министерства, не являются.

30 июня полицейские сломали руки журналисту издания «Медиазона» Давиду Френкелю. Он приехал на участок в Санкт-Петербурге потому, что там пытались отстранить от работы члена комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции уронили Френкеля на пол, хотя он не оказывал сопротивления. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действия полицейских. «Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые – бывает», — отметил политик.

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