В Москве задержали участников пикета в поддержку журналистки Прокопьевой

Перед зданием ФСБ в Москве задержали участников пикета в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Перед зданием ФСБ в Москве в пятницу, 3 июля, задержали нескольких участников пикета в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, которой грозит шесть лет тюрьмы из-за обвинения в оправдании терроризма.

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Как передает телеканал «Дождь», среди задержанных — муниципальный депутат и журналист Илья Азар, коррепондентка «Медузы» Кристина Сафонова, журналисты издания «7×7» Софья Крапоткина и Максим Поляков, редактор «Таких дел» Артем Беседин и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Проект «ОВД-Инфо» сообщает о не менее 17 задержанных. Всех их доставили в ОВД «Замоскворечье». К задержанным выехали адвокаты «Апологии протеста». По данным «Новой газеты», всего в пикете приняли участие около 30 человек.

3 июля прокуратура потребовала приговорить к шести годам тюрьмы псковскую журналистку Светлану Прокопьеву по обвинению в оправдании терроризма. Поводом стала колонка Прокопьевой о возможных причинах самоподрыва анархиста Михаила Жлобицкого в здании архангельского ФСБ.

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