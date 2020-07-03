Девять евродепутатов из партии Ле Пен: кто приехал наблюдать за голосованием по поправкам к Конституции

Наблюдать за завершившимся 1 июля в России общенациональным голосованием по поправкам к Конституции приехали несколько десятков так называемых международных экспертов, среди которых преобладали крайне правые европейские политики. В первую очередь — французские. RFI объясняет, почему российским властям важно легитимировать голосование с помощью иностранных экспертов, и рассказывает, кто вошел во французскую парламентскую делегацию под председательством одного из главных сторонников Кремля во Франции Тьерри Мариани.

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«Все организовано так, что соблюдаются демократические и санитарные нормы». Это заявление Тьерри Мариани, французского депутата Европарламента от крайне правой партии «Национальное объединение» разошлось в среду, 1 июля по российским официальным агентствам.

«Голосование шло несколько дней, и людям, с которыми мы говорили, это очень понравилось. Думаю, почему бы нам не взять это на вооружение во Франции», — это уже комментарий Мариани российскому Первому каналу. Сюжет опубликован на сайте телеканала под заголовком «Международные эксперты высоко оценили проведение общероссийского голосования».

Тьерри Мариани уже в седьмой раз приезжает в Крым с момента аннексии полуострова и почти каждый раз привозит с собой группы разных французских политиков — депутатов Национального собрания или, как в этом году, депутатов Европейского парламента.

Все зависит от того, какую должность занимает сам политик. 61-летний бывший министр транспорта в правительстве Николя Саркози долгое время был депутатом нижней палаты парламента Франции от правой партии «Республиканцы», однако в 2017 году после провала правых на президентских выборах не смог переизбраться. На какое-то время Мариани официально отошел от политики, став членом комитета по этике государственного российского телеканала RT France. В начале 2019 года он примкнул к партии Марин Ле Пен и в мае того же года избрался в Европейский парламент по списку «Национального объединения».

#Russie. A #Sebastopol, nous avons tenu à rendre hommage au cimetière militaire français à nos 90 000 soldats morts pendant la guerre de #Crimée (1853-1856).

Un cimetière honteusement abandonné par notre Gvt et entretenu désormais uniquement par les russes (à leurs frais). pic.twitter.com/o7F32qhNoH — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) July 2, 2020

Если посмотреть на заявления, которые Тьерри Мариани из года в год делает в ходе поездок на полуостров, то можно заметить, что в течение этих шести лет нарратив остается неизменным: каждый раз Мариани отмечает демократичность и прозрачность тех или иных избирательных процессов и призывает отменить санкции в отношении России. Вот его заявления с призывом отменить санкции в 2016, 2019 и 2020 годах. Растет лишь восхищение французского политика переменами, происходящими на полуострове. «Мы видим, что Крым рванул вперед благодаря возвращению в Россию», — говорил он год назад, когда приезжал в Крым «по случаю пятилетнего юбилея присоединения полуострова к России».

Делегация французских депутатов Европарламента стала в этом году самой многочисленной среди всех приехавших в Россию и Крым европейских политиков — в нее вошли как минимум девять французских евродепутатов.

«Я думаю, что это связано с контактами и дружбой Мариани с [председателем думского комитета по международным делам] Леонидом Слуцким. Слуцкий входит во "Франко-российский диалог", сопредседателем которого является Мариани. Эта организация используется в качестве зонтичной для подобного вида деятельности», — говорит приглашенный лектор Венского университета, специалист по связям между европейскими крайне правыми и Россией Антон Шеховцов.

Вместе с немецкой организацией «Европейская платформа за демократические выборы» (EPDE) эксперт запустил 1 июля базу данных политически ангажированных наблюдателей — поисковик, через который можно найти европейских, американских или латиноамериканских фейковых наблюдателей, приезжавших на российские выборы разных уровней.

По словам Антона Шеховцова, шесть лет спустя после аннексии такие поездки евродепутатов в Крым имеют большое символическое значение. «Если в заголовках СМИ появляется: "Делегация депутатов Европейского парламента наблюдает за выборами в Крыму", это манипулятивно показывает, что со стороны Европарламента есть некое признание российской принадлежности Крыма. Это очень важно для внутренней российской аудитории», — подчеркивает эксперт.

Пять категорий наблюдателей

Шеховцов разделяет так называемых международных экспертов, приехавших наблюдать за голосованием по поправкам к Конституции на пять основных категорий.

Первая, самая большая категория, — это ультраправые политики, активисты, журналисты. Французские евродепутаты из «Национального объединения» Марин Ле Пен, Паоло Гримольди из итальянской «Лиги Севера» (несколько лет назад он создал в итальянском парламенте межфракционную группу «Друзья Путина»), как минимум два представителя «Альтернативы для Германии» — Гуннар Норберт Линдеманн и Штефан Койтер, журналист из шведского ультраправого издания Nya Tider Вавра Сук или представители маленькой латвийской партии евроскептиков «Действие» Евгений Король и Эйнарс Граудиньш.

Вторая категория — представители пророссийских мейнстримных партий, скорее центристских, нежели крайне правых. Это эксперты из Болгарии и Сербии, говорит Антон Шеховцов. Из Болгарии в Крым наблюдать за голосованием приехала вице-председатель партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева. Из Сербии — депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк из Сербской прогрессивной партии.

Третья категория — прокремлевские журналисты из Чили, Черногории, Сербии, Афганистана и Греции.

Четвертая категория — члены пророссийских организаций: академических, общественных или культурных. Например, французский журналист русского происхождения Димитри де Кошко, член Всемирного координационного совета российских соотечественников, глава ассоциации «Франция-Урал». Или еще один француз — живущий в Москве Алекси Таррад, экс-глава российского представительства французской партии «Республиканцы». Он называет себя «историческим последователем» Тьерри Мариани. В начале 2020 года Таррад вышел из партии «Республиканцы», заявив, что больше не согласен с ее политикой, в том числе в отношении России.

И, наконец, пятая категория — это лоббисты кремлевских интересов в своих странах. В качестве примера Антон Шеховцов приводит немца Александра Рара, которого в российских СМИ представляют как «политолога». Или финна Йохана Бекмана, которого в России называют «правозащитником». Бекман — официальный представитель ДНР в Финляндии. В 2018 году суд Хельсинки приговорил его к году тюрьмы условно по делу о преследовании финской журналистки Джессики Аро, расследовавшей деятельность российской «фабрики троллей».

Кто вошел во французскую делегацию

Тьерри Мариани привез в Крым четверо французских коллег по парламентской фракции «Идентичность и демократия», ставшей четвертой силой в Европарламенте. Для всех четверых поездка на полуостров стал первой. Французские евродепутаты активно публиковали фотографии визита в соцсетях.

Среди тех, кто приехал в Крым наблюдать за голосованием, — один из ближайших соратников Марин Ле Пен Жан-Лен Лякапель, уполномоченный по финансовым вопросам партии. «Санитарные и электоральные правила соблюдаются. Стоп фейк-ньюс», — написал он в своем твиттере.

Visite des bureaux de vote en #Crimee pour ce dernier jour de référendum où les russes sont appelés à décider de leur destin.

Les règles sanitaires et électorales sont respectées.

Stop aux fake news !#Russie avec @ThierryMARIANI @HerveJuvin @PhOlivierRN @v_joron pic.twitter.com/5uJWcoVTAE — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) July 1, 2020

Еще одна важная фигура «Национального объедения» среди тех, кто приехал на полуостров, —Эрве Жювен. Его называют «серым веществом» Марин Ле Пен и идеологом новой доктрины «Национального объединения», основанной на идеях суверенной экологии. Бывший колумнист левоцентристского издания Le Monde, экс-советник кандидата в президенты Франции и бывшего министра экологии Корин Лепаж, Жювен неожиданно примкнул к партии Марин Ле Пен в 2016 году и три года спустя стал депутатом Европарламента от «Национального объединения».

Avec une délégation d'elus, à Yalta en #Russie pour suivre le déroulement du référendum.

▶️ Un 1er constat. Avec une participation annoncée de 70%, la population de Crimée vote.

▶️ De quoi donner à réfléchir à des élus locaux français... élus avec moins de 15% des votants! pic.twitter.com/9jyEOmlurS — Hervé Juvin (@HerveJuvin) July 1, 2020

Третьим евродепутатом, прилетевшим в Крым, стал Филипп Оливье — один из исторических членов бывшего «Нацфронта», ставшего после президентских выборов 2017 года «Национальным объединением», советник Марин Ле Пен и муж ее старшей сестры Мари-Каролин Ле Пен. «Прекрасная явка и образцовая организация», — написал он из Крыма.

Je suis actuellement à Yalta en #Russie où une délégation de députés @GroupeID_FR observe le bon déroulement du référendum constitutionnel.

Excellente participation au scrutin et organisation exemplaire. #referendum #crimée pic.twitter.com/SYTl0qx1wV — Philippe Olivier (@PhOlivierRN) July 1, 2020

Наконец, вместе с Мариани на полуостров приехала Виржини Жорон. Ее имя попало в заголовки французских СМИ в сентябре прошлого года, после ее возвращения из Сирии. Туда она тоже летала вместе с Тьерри Мариани на встречу с президентом Башаром Асадом. Евродепутат рассказала, что в Дамаске чувствовала себя в большей безопасности, чем в Париже, и гуляла в старом городе в два часа ночи.

Голосование по поправкам в Крыму она назвала в своем твиттере «историческим событием с высокой мобилизацией» граждан.

En #Crimée comme observateur international pour vérifier le déroulement de la consultation du peuple pour la modification de la Constitution Russe.



Un événement historique pour eux avec une forte mobilisation. pic.twitter.com/kDATDBUGjr — Virginie Joron (@v_joron) July 1, 2020

Еще один евродепутат от французской крайне правой партии «Национальное объединение» Катрин Гризе наблюдала за проведением голосования на одном из участков в Москве. В 2017 году ей были предъявлены обвинения по статье о злоупотреблении доверием в рамках дела о фиктивных рабочих местах в Европарламенте.

À Moscou en mission d'observation électorale du scrutin référendaire russe avec mes collègues de la délégation RN @GroupeID_FR ! pic.twitter.com/QwXL7JKliQ — Catherine Griset (@GrisetCatherine) July 1, 2020

Вместе с Катрин Гризе в Москву приехали три французских крайне правых евродепутата из партии Ле Пен: Жюли Лешанте, Элен Лапорт и Орелия Бене.

🎙« 67% des Russes ont voté, et 77% des votants se sont exprimés favorablement à la réforme constitutionnelle lors de ce référendum, qui s'est bien déroulé. »



Notre mission parlementaire d'observation en #Russie 🇷🇺 se termine ce soir à #Moscou par un débriefing ! pic.twitter.com/K8pgpbyL6J — Julie Lechanteux (@JLechanteux) July 2, 2020

Статус «международных экспертов»

Официально «международных экспертов» в качестве наблюдателей на голосовании по поправкам приглашала российская Общественная палата. Как рассказал Русской службе BBC Максим Григорьев, руководитель рабочей группы по общественному контролю на участках, называть их наблюдателями неправильно, хотя, например, французские крайне правые депутаты ЕП называют себя именно «наблюдателями». «Они эксперты, приехавшие по нашему приглашению. И дают именно свою экспертную оценку, — рассказал Григорьев. — Людей мы подбирали по принципу независимости, профессионализма, авторитетности, стремились к представленности различных стран. Ну и, конечно, звали тех, кто в нынешних условиях смог найти возможность приехать».

«Это неподготовленные люди, которые приезжают и имитируют наблюдение для того, чтобы потом их процитировали в СМИ. Они не имеют никакого отношения к организациям, занимающимся профессиональным международным наблюдением. У них нет ни методологии, ни даже представления о том, как происходит наблюдение», — говорит, со своей стороны, Антон Шеховцов.

«У российского ЦИКа очень жесткое прочтение законов. Международное наблюдение упоминается в законодательных документах только в случае президентских и парламентских выборов, — объясняет исследователь. — Никакого международного наблюдения на местных выборах просто нет. Но они [российские власти] приглашают фейковых наблюдателей в лице международных экспертов. Хотя российские СМИ очень часто используют термин „наблюдатели“. Это позволяет создать картину легитимации этого голосования со стороны международных и особенно европейских политиков».

«У этих экспертов нет никакого юридического статуса, — подтверждает в комментарии BBC сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. — Им дан зеленый свет по доступу к помещениям для голосования, их встречают избиркомы, заявления освещаются в СМИ, но это фейковое наблюдение, имитация. По сути, это тургруппа, которую возят, кормят, размещают, но неясно, за чей счет. Финансирование этих поездок скрывается».

По мнению Шеховцова, за приглашением международных экспертов стоит все тот же Леонид Слуцкий. «Так как это голосование никак не обеспечивается законодательно и нет никаких правил, то они решили, что не нужно, чтобы этим занимался парламент, и отдали [организацию] Общественной палате», — считает он.

Реакция Европарламента

В главный день голосования, 1 июля, председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер и сопредседатель парламентской группы по поддержке демократии и координации выборов Томас Тобэ опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что Европарламент «не наблюдает за проведением Конституционного референдума в России».

«Любой член Европарламента, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова, где Европейский Союз не признает и не будет признавать проведение голосования, сделал это по собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или же своими действиями связывать свое участие с Европарламентом», — указано в тексте заявления.

Как отмечает Антон Шеховцов, такие поездки евродепутатов в качестве наблюдателей «очень плохо регулируются» в Европарламенте. «Отчасти, задача Европейской платформы за демократические выборы заключается в том, чтобы изменить существующее регулирование таких частных поездок евродепутатов в Россию», — говорит исследователь.

2 июля, официальный Брюссель призвал российские власти расследовать нарушения, зафиксированные в ходе голосования.

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