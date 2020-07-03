Конституционные поправки вступят в силу 4 июля

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России. Поправки вступят в силу уже 4 июля. Об этом сам Путин сообщил в пятницу, 3 июля, во время видеоконференции с рабочей группой по поправкам.

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По словам Путина, голосование показало «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам» и поправки вступают в силу «без всякого преувеличения по воле народа».

Президент России также анонсировал «качественное развитие всей законодательной базы», которая должна соответствовать исправленной конституции.

В числе готовящихся изменений глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас упомянул избирательное законодательство. Для этого планируется «перенять опыт» прошедшего голосования.

В общей сложности планируется изменить около ста конституционных и федеральных законов. По словам сенатора, эти изменения затронут социальную сферу, здравоохранение, культуру и образование, распределение властных полномочий, оборону и безопасность, а также сферу предпринимательства.

Согласно официальным данным, явка на голосовании по поправкам составила 67,97%. Изменения, продолженные властью, поддержали 77,92% избирателей, то есть более 57 млн человек из 144,5 млн населения страны.

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