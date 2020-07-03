Оперштаб сообщил о 176 умерших от COVID-19 в России за сутки

Еще 176 человек умерли в России от COVID-19, сообщает оперативный штаб

За минувшие сутки еще 176 человек скончались в России от COVID-19, сообщает 3 июля оперативный штаб.

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По данным штаба, за весь период в России от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 9859 человек. При этом данные оперштаба и Росстата о смертности от COVID-19 значительно отличаются. Так, данные Росстата об апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины превышают данные оперштаба в 1,4 раза.

Тем временем восьмой день подряд в России фиксируют менее семи тысяч новых случаев заражения в день. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено еще 6718 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии выявили более 667 тысяч случаев заражения. За весь период по выздоровлению из больниц выписали более 437 тысяч человек.

Несмотря на пандемию коронавируса, в России провели парады Победы, а также голосование по поправкам в Конституцию.

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