Оперштаб сообщил о 176 умерших от COVID-19 в России за сутки
Опубликовано:
За минувшие сутки еще 176 человек скончались в России от COVID-19, сообщает 3 июля оперативный штаб.
По данным штаба, за весь период в России от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 9859 человек. При этом данные оперштаба и Росстата о смертности от COVID-19 значительно отличаются. Так, данные Росстата об апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины превышают данные оперштаба в 1,4 раза.
Тем временем восьмой день подряд в России фиксируют менее семи тысяч новых случаев заражения в день. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено еще 6718 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии выявили более 667 тысяч случаев заражения. За весь период по выздоровлению из больниц выписали более 437 тысяч человек.
Несмотря на пандемию коронавируса, в России провели парады Победы, а также голосование по поправкам в Конституцию.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться