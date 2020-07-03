Прокуратура запросила 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой

Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «Псковская губерния».

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Максимальное наказание по статье, которую вменяют Прокопьевой, составляет семь лет лишения свободы. Гособвинение также потребовало запретить Прокопьевой заниматься журналистикой в течение четырех лет.

Сторона обвинения полагает, что доказала вину Светланы Прокопьевой в оправдании терроризма с использованием интернета. Речь идет о публикации в «Псковской ленте новостей» и выступлении Прокопьевой в эфире «Эха Москвы в Пскове» 8 ноября 2018 года, где журналистка рассуждает о причинах теракта в архангельском УФСБ. Прокуратура считает, что Прокопьева формировала представления о допустимости терроризма.

Сама журналистка вину не признает и настаивает, что смысл ее колонки заключался в критике власти. Светлана Прокопьева тогда предположила, что теракт был совершен в качестве ответа на политические преследования инакомыслящих, и государство таким образом само подталкивает молодежь на преступления.

Процесс над журналисткой был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 16 июня. Дело рассматривает Московский окружной военный суд на выездном заседании в Пскове.

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