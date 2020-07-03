Якутский суд отказал Габышеву в независимой экспертизе в другом регионе

Верховный суд Якутии 3 июля назначил Александру Габышеву психолого-психиатрическую экспертизу в местном психдиспансере, который и инициировал принудительную госпитализацию шамана. Хотя днем ранее суд согласился на экспертизу в медучреждении другого региона, о чем просила защита. Об этом RFI сообщил один из защитников Габышева, координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

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Верховный суд Якутии рассматривает апелляционную жалобу защитников Александра Габышева на его принудительную госпитализацию. Защита настаивает на независимой психолого-психиатрической экспертизе в другом регионе. Суд на это согласился 2 июля. Но 3 июля назначил экспертизу в том же Якутском психоневрологическом диспансере, куда шамана отвезли силовики 12 мая под предлогом сдачи тестов на коронавирус.

Решение суда защита Габышева считает незаконным. «Нарушается принцип независимости эксперта, ни о какой объективности речи быть не может. В данном случае административный истец (Якутский психоневрологический диспансер) и экспертное учреждение совпадут в одном лице», — говорит Алексей Прянишников.

«Это все равно, что обвиняемого в подделке подписей назначить экспертом для проведения почерковедческой экспертизы тех самых документов, в подделке подписей на которых он обвиняется», — продолжает правозащитник.

Суд также отказался приостановить стационарное лечение Габышева.

Медкомиссия в якутской больнице в конце мая признала Габышева опасным для себя самого и для окружающих. Защита шамана настаивает, что эти выводы врачи сделали исключительно на основе политических взглядов шамана, а именно его критического отношения к действующей власти. Верховный суд Якутии приобщил к делу заключение независимого эксперта-психиатра, где говорится, что до принудительной госпитализации у Габышева не было признаков психического расстройства. А диагноз, поставленный медкомиссией якутского психдиспансера, не дает оснований для принудительного лечения в стационаре. Кроме того, независимый эксперт заключил, что врачи диспансера не провели Габышеву психологическое исследование, что является дефектом оказания стационарной помощи.

12 мая дом Александра Габышева штурмовали силовики. Его отвезли в психдиспансер и насильственно госпитализировали. Это произошло без решения суда. Правозащитники указывают, диспансер должен был обратиться в суд до 14 мая — с 12 мая у больницы было на это 48 часов. Однако обратился в суд он намного позже, уже после того, как медкомиссия дала свое заключение об опасности Александра Габышева 29 мая. При этом в своем заявлении больница указала, что до этого шаман якобы находится в психдиспансере добровольно.

2 июня Якутский горсуд отправил его на принудительное лечение в станционар, согласившись с выводами диспансера. «Мемориал» признал якутского шамана политзаключенным в соответствии с международным руководством по определению этого понятия. «Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии», — отмечают правозащитники.

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