В Пскове задержали участников пикета в поддержку журналистки Прокопьевой

3 июля прокуратура потребовала приговорить к шести годам тюрьмы псковскую журналистку Светлану Прокопьеву по обвинению в оправдании терроризма

Псковская полиция задержала в субботу, 4 июля, журналистов Владимира Капустинского и Дениса Камалягина, вышедших на одиночные пикеты в поддержку своей коллеги Светланы Прокопьевой. Позже задержанных отпустили из полиции. Об этом сообщает издание «Северо-Запад. МБХ-медиа».

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На задержанных журналистов были составлены протоколы по статье 20.6.1, из-за нарушения «режима самоизоляции». Владимир Капустинский работает журналистом в газете «Псковская губерния», а Денис Камалягин является главным редактором этого издания. Ранее в этой газете работала и сама Светлана Прокопьева.

Всего в акции протеста в Пскове 4 июля приняли участие более 20 человек — местные журналисты и активисты. Пикеты в поддержку псковской журналистки прошли также в других городах России.

Накануне одиночные пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой прошли в Москве перед зданием ФСБ. По данным проекта «ОВД-Инфо», было задержано не менее 17 человек.

3 июля прокуратура потребовала приговорить к шести годам тюрьмы псковскую журналистку Светлану Прокопьеву по обвинению в оправдании терроризма. Поводом стала колонка Прокопьевой о возможных причинах самоподрыва анархиста Михаила Жлобицкого в здании архангельского ФСБ.

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