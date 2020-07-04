СПЧ выразил возмущение требованием приговорить Светлану Прокопьеву к 6 годам колонии

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России возмущена требованием прокуратуры приговорить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву к шести годам колонии за ее рассуждения о причинах теракта в архангельском УФСБ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ 3 июля.

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Сам факт возбуждения уголовного дела на Прокопьеву в СПЧ назвали абсурдным. «На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления», — подчеркивается в заявлении.

«Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого — совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления», — отмечает профильная комиссия СПЧ.

Ранее в поддержку Светланы Прокопьевой высказались ряд российских журналистов и международных журналистских организаций, в частности, EFJ (Европейская федерация журналистов). Накануне у здания ФСБ на Лубянке полиция задержала участников пикетов в поддержку Прокопьевой.

3 июля гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для псковской журналистки, которой вменяют оправдание терроризма. Дело завели из-за публикации в «Псковской ленте новостей» и выступлении Прокопьевой в эфире «Эха Москвы в Пскове» 8 ноября 2018 года, где журналистка рассуждает о причинах теракта в архангельском УФСБ.

Сама журналистка вину не признает и настаивает, что смысл ее колонки заключался в критике власти. Светлана Прокопьева тогда предположила, что теракт был совершен в качестве ответа на политические преследования инакомыслящих, и государство таким образом само подталкивает молодежь на преступления.

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