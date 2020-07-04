Сторонники Удальцова провели перед администрацией президента акцию против поправок в Конституцию

Сергей Удальцов со сторонниками на акции против поправок в конституцию. 4 июля 2020 г.

В Москве в субботу, 4 июля, состоялась акция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию. Акция прошла в форме подачи жалоб в администрацию президента. По данным лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, в ней приняли участие около 500 человек.

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Изначально Сергей Удальцов сообщил о согласовании на 4 июля митинга на тысячу человек в московском парке «Сокольники». Это должен был быть первый разрешенный митинг после снятия в Москве карантинных ограничений. Однако позже столичные власти опровергли согласование массовой протестной акции.

Организаторами выступили движение «Левый фронт», Партия дела, незарегистрированные партии «Другая Россия» и Объединенная коммунистическая партия. Участники акции выстроились в очередь вдоль здания Администрации президента, чтобы каждый смог индивидуально подать свои требования. Дежурившая на месте полиция не стала задерживать участников.

Акции против поправок также анонсировало на 15 июля движение «Нет!». Заявки мэрию Москвы и администрацию Санкт-Петербурга были поданы активистами «Открытой России», Либертарианской партии, а также движением «Весна». Среди целей проведения акции называется также требование об отставке главы ЦИК Эллы Панфиловой.

Голосование о поправках в Конституцию проводилось в России с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, за внесение в Основной закон изменений высказались более 77% участников голосования. 3 июля указ о внесении поправок подписал президент Владимир Путин, 4 июля поправки вступили в силу.

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