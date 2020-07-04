Суд в Москве заочно арестовал живущего во Франции основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

Головинский суд Москвы в пятницу, 3 июля, заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, который в 2015 покинул Россию после обысков и с тех пор живет во Франции. В карточке дела говорится, что Осечкину вменяют мошенничество.

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Осечкина обвиняют по второй части 159-й статьи УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Подробности дела официально не раскрываются, но о них пишут телеграм-каналы.

По информации канала Baza, Владимира Осечкина заочно арестовали на два месяца по обвинению в продаже родственникам заключенных страховых полисов от компании «Балт Страхование». Эта страховка якобы позволяла отбывать срок «лучше и безопаснее». Как пишет Baza, по версии следствия, Осечкин якобы занимался этим с 2015 по 2019 год и заработал более полутора миллионов рублей.

Как пишет Mash, в деле 19 потерпевших, Владимира Осечкина называют руководителем группы, а страховщика Михаила Шнейдермана — его помощником (последнего нашли мертвым в конце 2019 года).

Сам Владимир Осечкин написал у себя в фейсбуке, что узнал о заочном аресте случайно. «Никакие следователи и судьи меня ни о чём не извещали, не уведомляли и даже не пытались со мной связаться», — отметил он и выразил уверенность, что целью преследования является уничтожение правозащитного проекта Gulagu.net.

Сегодня 03.07.2020 какой-то судья Головинского районного суда Москвы под давлением оперативников Управления «М» ФСБ... Publiée par Vladimir Osechkin sur Vendredi 3 juillet 2020

Правозащитник напомнил, что вынужденно покинул России в сентябре 2015 года после обысков по другому делу о мошенничестве. По его словам, в октябре 2016 года прокурор Москвы Владимир Чуриков и руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов в ответ на депутатский запрос сообщили, что, по данным АИЦ «Уголовная статистика», в отношении него никаких уголовных дел нет.

«С октября 2015 года я живу во Франции и никаких дел с Россией не веду. У меня нет никакого бизнеса с Россией, все мои заявления, открытые письма, жалобы и обращения, правовые инициативы я и мои коллеги пишем бескорыстно», — продолжает Владимир Осечкин.

Gulagu.net неоднократно рассказывал о пытках и коррупции в российских колониях. Ряд публикаций Gulagu.net послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Проект объединяет тысячи волонтеров и правозащитников.

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