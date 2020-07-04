Федеральный штаб сообщил о более 10 тысячах умерших от COVID-19 в России

По данным федерального штаба, в России более десяти тысяч человек умерли от COVID-19

По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки от COVID-19 в России скончались еще 168 человек. Общее число смертей от последствий заражения новой коронавирусной инфекций в России превысило 10 тысяч.

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Девятый день подряд в сводках оперштаба говорится о менее семи тысячах новых случаев COVID-19 ежесуточно. Так, за минувшие сутки выявлено еще 6632 случаев заражения. Всего с начала эпидемии в России выявлено более 674 тысяч случаев коронавируса.

По выздоровлению за весь период выписали из больниц почти 447 тысяч человек. Под медицинским наблюдением остаются более 280 тысяч заразившихся.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру к 4 июля превысило 11 миллионов человек. Россия по числу выявленных случаев находится на третьем месте в мире после США и Бразилии. За время пандемии от COVID-19 по всему миру скончались более 525 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ называли «трудной для понимания» низкую смертность от COVID-19 в России на фоне большого числа выявленных случаев заражения. При этом данные Росстата и оперштаба по смертности от COVID-19 в России значительно отличаются.

Несмотря на эпидемию коронавируса, в России недавно провели парады Победы и голосование по поправкам в Конституцию.

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