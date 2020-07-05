В России за сутки выявили еще 6736 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 6 736 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в воскресенье, 5 июля, в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в стране, всего число зафиксированных случаев инфицирования составляет 681 251.

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По официальным данным, от COVID-19 за прошедшие сутки скончались еще 134 пациента. Всего же от последствий заражения за все время пандемии умер 10 161 человек.

Еще 3 871 человек был выписан за сутки. Общее число поправившихся за все время наблюдения составляет 450 750 человек.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает занимать третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. На втором месте — Бразилия. На первом — США, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у еще 43 742 пациентов. С начала пандемии в Штатах удалось выявить более 2 миллионов 836 случаев инфицирования, 129 657 человек скончались от последствий заражения.

Во всем мире COVID-19 унес жизни 527 241 человека.

В некоторых странах частично возвращают санитарные ограничения после того, как участились случаи заражения. К примеру, 4 июля в испанском муниципалитете Льейда их вновь ввели на территории, где проживают почти 200 тысяч человек. Также сообщалось о возвращении карантина в австралийском Мельбурне.

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