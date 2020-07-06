«Все дальше и дальше в цензурное гетто»: реакции на приговор псковской журналистке Прокопьевой

Суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в «оправдании терроризма» из-за ее колонки о причинах теракта в архангельском УСФБ. Журналистке назначили штраф в 500 тысяч рублей. Ранее гособвинение запрашивало шесть лет колонии и запрет на занятие журналистикой в течение четырех лет. Реакции на судебное решение по резонансному делу Светланы Прокопьевой — в обзоре RFI.

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Защита Светланы Прокопьевой намерена обжаловать обвинительный приговор, сообщил RFI один из ее адвокатов Тумас Мисакян. «Приговор, действительно, можно назвать мягким по сравнению с тем, какое наказание запрашивал государственный обвинитель (6 лет колонии и 4 года запрета на профессию журналиста), но это не отменяет его незаконность и несправедливость, — говорит адвокат. — Светлана невиновна, в ее тексте нет признаков оправдания терроризма, это было доказано в суде, поэтому единственно законным и справедливым приговором мог быть только оправдательный приговор».

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова тоже признает, что приговор Светлане Прокопьевой «относительно мягкий» по сравнению с тем, что запрашивал в пятницу прокурор. При этом она подчеркивает, что приговор несправедлив, поскольку Светлана Прокопьева не оправдывала терроризм в своей колонке. «Это этап взросления журналистского сообщества, осознания того, что каждый такой приговор задвигает журналистику все дальше и дальше в цензурное гетто, покушается на саму суть профессии журналиста», — пишет Галина Арапова.

Суд вынес Светлане Прокопьевой относительно мягкий приговор, 500 тысяч штрафа, несмотря на то, что прокурор в пятницу... Publiée par Galina Arapova sur Lundi 6 juillet 2020

Профсоюз журналистов и работников СМИ считает этот приговор возмутительным и несправедливым. При этом в профсоюзе замечают, что «мы живем в такое время, когда даже такой несправедливый приговор вызывает чувство облегчения — по крайней мере, Светлана на свободе, и суд не запретил ей заниматься профессией журналиста». «Однако этот приговор должен быть отменен, а Светлана Прокопьева — полностью реабилитирована», — подчеркивает профсоюз.

ШТРАФ ПОЛМИЛЛИОНА ЗА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА Суд признал нашу коллегу, члена Профсоюза журналистов журналистку Светлану... Publiée par Профсоюз журналистов и работников СМИ sur Lundi 6 juillet 2020

В партии «Яблоко» заявили, что обвинительный приговор Светлане Прокопьевой — это не только результат сфабрикованного дела, но и «фактическое уничтожение права на свободу выражения мнений, гарантированного 29-й статьей Конституции России». «Несмотря на то, что приговор не связан с лишением свободы, мы расцениваем его как незаконный и несправедливый и безусловно подлежащий отмене», — заявили в партии.

Приговор Светлане Прокопьевой должен быть отменен Заявление Бюро партии «Яблоко» Бюро партии «Яблоко» считает... Publiée par Борис Вишневский sur Lundi 6 juillet 2020

«Хорошо, что не колония, но плохо, что в принципе обвинительный приговор за текст», — замечает муниципальный депутат и журналистк Илья Азар.

Псковский областной суд вынес приговор в течение пяти минут, даже не закрывая дверь 500 тысяч штрафа (хорошо, что не... Publiée par Ilya Azar sur Lundi 6 juillet 2020

Азар также сообщил, что начался сбор денег на оплату крупного штрафа, назначенного Светлане Прокопьевой. Однако адвокат псковской журналистки Тумас Мисакян в комментарии RFI подчеркивает, что собирать деньги на оплату штрафа пока рано, поскольку приговор еще не вступил в силу и будет обжалован. В этом случае сумма штрафа может измениться, или же штраф и вовсе могут отменить.

Писатель Виктор Шендерович называет решение суда в Пскове «процеженным сквозь зубы» признанием невиновности.

500 тысяч штрафа - это процеженное сквозь зубы силовым государством: ладно, невиновна она, отвалите уже, достали. Publiée par Виктор Шендерович sur Lundi 6 juillet 2020

С этим соглашается политолог Екатерина Шульман. «Поскольку оправдательные приговоры запрещены, то любое наказание, не связанное с лишением свободы, а также „срок по отсиженному“, если обвиняемый был в СИЗО или домашним арестом — это суррогаты оправдания», — отметила она. Политолог подчеркивает значимость организованной общественной поддержки, публичности и правовой поддержке в такого рода делах.

Приговор Светлане Прокопьевой - штраф 500 тыс, компенсация расходов на экспертизу (не поняла, входит ли это в 500 тыс,... Publiée par Екатерина Шульман sur Lundi 6 juillet 2020

Если бы не общественная реакция на происходящее, Светлана Прокопьева не осталась бы на свободе, — уверен главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. В комментарии RFI он подчеркивает, что негативно оценивает решение суда, поскольку в действиях Прокопьевой нет состава преступления. «Это дело должно быть закрыто, и к ответственности должны быть привлечены те, кто его фальсифицировал», — добавил главред «Дождя».

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