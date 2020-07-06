В петербургском суде обнародовали переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ещенко

В суде Санкт-Петербурга во время заседания по делу историка Олега Соколова обнародовали его переписку с аспиранткой Анастасией Ещенко. Напомним, Соколов обвиняется в убийстве Ещенко, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Заседание прошло в понедельник, 6 июля. На нем были представлены данные, полученные после исследования телефона и компьютера Соколова, в том числе и переписка подсудимого с Ещенко. Из обмена сообщениями следует, что историк и аспирантка находились в конфликте, в своих сообщениях Ещенко неоднократно оскорбляла Соколова и его близких.

Слушание могло пройти в закрытом формате — именно этого требовали представители потерпевшей стороны, однако защитники Соколова настояли на открытом заседании. Адвокаты истцов отдельно подчеркивают, что в материалах дела есть данные о сообщениях и звонках Ещенко, но не хватает детализации телефонных разговоров Олега Соколова, то есть рассматривать диалог не представляется возможным без полного понимания контекста.

Также по данным компьютера Соколова эксперты установили , что в день убийства историк изучал территорию вокруг дома. Кроме того, во время заседания были представлены некоторые вещественные доказательства, в том числе чек из строительного магазина, в котором указано, что Соколов приобрел после убийства мешки для мусора и упаковочные материалы.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 года после того, как упал с набережной в реку Мойку. Спасатели обнаружили при нем рюкзак с отрезанными женскими кистями. Затем во время обыска в доме, где проживает 63-летний доцент, было обнаружено женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко, имевшая с ним связь и работавшая вместе с ним над научными публикациями о Наполеоне.

По версии обвинения, в ходе конфликта Соколов застрелил Ещенко, затем расчленил тело и начал избавляться от его фрагментов. Соколов дал признательные показания, при этом его защита настаивает, что убийство было совершено под воздействием ряда факторов.

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