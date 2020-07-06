Из-за бубонной чумы на севере Китая объявили режим тревоги. Есть ли угроза для России?

В городском округе Баян-Нур на севере Китая объявлен третий уровень опасности из-за подтвержденного случая бубонной чумы у скотовода. В Роспотребнадзоре уверяют, что угрозы распространения чумы в России нет, но единичные случаи возможны.

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На минувших выходных о заражении бубонной чумой скотовода сообщили власти городского округа Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия). Сообщается, что мужчина побывал в эпидемиологическом очаге. В настоящее время пациент изолирован и лечится в местной больнице, его состояние оценивают как стабильное, передает «Синьцзинбао».

В связи с опасностью распространения чумы власти Баян-Нура объявили третий уровень тревоги до конца 2020 года, сообщает «Синьхуа». Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности из-за риска передачи опасной инфекции от человека к человеку, а также не есть сурков и других животных, которые могут быть ее переносчиками. Городские власти просят сообщать о больных или мертвых животных, а также о пациентах с лихорадкой, начавшейся по непонятным причинам, и внезапных смертях.

Роспотребнадзор уверяет, что для России опасности нет

В Роспотребнадзоре заверили, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи возможны. «Единичные случаи (…) не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — уверяет директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в комментарии РИА Новости. Он напомнил, что от чумы есть вакцина и лекарство, в отличие от нового коронавируса. И добавил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков и мышей для исследований на наличие инфекции.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Нефедов считает, что болезнь в России не распространится, если все заразившиеся будут изолированы и вовремя получат антибактериальную терапию. Эксперт напомнил, что в последний раз в России зафиксировали случай бубонной чумы в 2016 года в Алтае. Смертельных случаев от чумы в России, по его словам, не было более века.

Вспышка чумы началась в Монголии

В начале июня сообщалось о вспышке бубонной чумы на западе Монголии. Район, где выявили несколько случаев заболевания, закрыт на въезд и выезд. Вероятной причиной вспышки бубонной чумы называют употребление в пищу мяса сурка.

В управлении Роспотребнадзора по республике Алтай замечают, что вспышка чумы произошла в Ховдинском аймаке Монголии, который не граничит с Россией. «Для нас эта вспышка не представляет опасности. В Республике Алтай ежегодно уже очень много лет принимается комплекс мероприятий, позволяющих защитить население от заражения», — отметил собеседник агентства «Интерфакс-Сибирь» из Роспотребнадзора. По его словам, в республике ежегодно вакцинируют жителей Кош-Агачского района, где находится природный очаг чумы. В этом году были привиты 18 тысяч человек. Высокогорный очаг чумы на Алтае — самый активный из 11 очагов этой инфекции в России из-за большой численности сурков.

Как передается чума

Возбудителем чумы является чумная палочка, которую открыли только в конце XIX века. Чума встречается прежде всего у диких грызунов. От грызнуна к человеку она передается через укус зараженной блохи. Чума может передаваться и при поедании термически не обработанного мяса животного или воздушно-капельным путем (при легочной форме). Легочная форма чумы самая заразная и может вызывать масштабные эпидемии. Без раннего начала лечения эта форма чумы всегда приводит к смерти.

Инкубационный период бубонной чумы обычно составляет от одного до семи дней. Болезнь характеризутся увеличением лимфоузлов («бубонами»), они становятся чрезвычайно болезненными. Большинство смертельных случаев наступает в результате сепсиса. Практически все зараженные пациенты выздоравливают при своевременном лечении антибиотиками.

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