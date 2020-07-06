«Кирилл устал от судов»: защита Серебренникова не будет обжаловать приговор

Кирилл «устал от судов». На фото: Серебренников на одном из многочисленных заседаний по «театральному делу». Москва. 07.11.2018.

Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова объявили о том, что он решил отказаться от обжалования вердикта суда, признавшего его виновным в «мошенничестве». При этом ранее свои приговоры обжаловали другие фигуранты «театрального дела».

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О решении Серебренникова сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов. «Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии», — заявил Харитонов ТАСС.

Агентство отмечает, что 6 июля, — последний день, когда можно было обжаловать приговор: завтра, 7 июля, он вступает в «законную силу».

Ранее сегодня агентство РИА-Новости сообщило о том, что в Мещанский суд Москвы поступили апелляционные жалобы от двух других фигурантов этого т.н. «театрального дела» — экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и ее бывшего гендиректора Юрия Итина.

Напомним, 26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 года), а также к штрафу в 800 тысяч рублей, Юрия Итина — к 3 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей, Алексея Малобродского — к 2 годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил «солидарно взыскать» с Серебренникова, Итина и Малобродского 128 млн 974 тысячи рублей в пользу гражданского истца — министерства культуры. Юрию Итину и Алексею Малобродскому также запретили занимать должности в государственных учреждениях.

Еще одну фигурантку дела, экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но освободили от его уплаты из-за истечения срока давности.

Это дело длилось более трех лет: первый обыск у Кирилла Серебренникова прошел в мае 2017 года.

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