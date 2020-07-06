Российские активисты направили в ЕСПЧ жалобу на использование системы распознавания лиц в Москве

Жалоба в Европейский суд по правам человека в Страсбурге направлена в связи с применением технологии распознавания лиц в Москве во время митинга в 2019 году

Российские гражданские активисты направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с применением технологии распознавания лиц в Москве во время протестов 2019 года. Об этом со ссылкой на правозащитную группу «Агора» в понедельник, 6 июля, сообщают российские СМИ.

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По мнению авторов иска Владимира Милова и Алены Поповой, использование системы распознавания на согласованном митинге 29 сентября 2019 года нарушило права москвичей на частную жизнь и свободу собраний. «Ни власти Москвы, ни МВД не указали причин, почему была выбрана именно эта акция. Никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было», — приводит РБК фрагмент заявления Милова и Поповой.

В российской столице система применяется с 2017 года. Она также использовалась для контроля соблюдения санитарных ограничений в период пандемии коронавируса.

Попова и Милов и раньше неоднократно обращались в суд, чтобы признать применение технологии распознавания лиц незаконным.

На фоне волны протестов против полицейского насилия и расизма в США некоторые крупные компании, занимавшиеся разработкой технологий распознавания, заморозили продажу систем правоохранительным органам до тех пор, пока использование такого программного обеспечения не будет четко регламентировано. Такой стратегии, в частности, придерживаются в IBM, Microsoft и Amazon.

Использование информационных технологий для обеспечения безопасности неоднократно оказывалось предметом споров. На территории ЕС регламент о защите персональных данных запрещает применение технологий распознавания лиц, однако другие способы отследить и получить персональные данные пользователей также вызывают беспокойство правозащитников и активистов.

Во Франции оживленные дебаты вызвало создание приложения StopCovid для отслеживания цепочек заражения коронавирусом. Политики и интернет-активисты опасались, что приложение может узаконить слежку, а также приведет к утечкам конфиденциальных данных. Приложение запоминает смартфоны, которые находились поблизости с включенным StopCovid в течение 14 дней. В случае, если пользователь более 15 минут был менее чем в метре от человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, программа уведомляет об этом владельца телефона. Разработчики StopCovid заверили пользователей, что все сведения собираются и хранятся анонимно и не позволяют властям записывать местоположение или иные данные французов. Авторы приложения также выложили его исходный код в открытый доступ.

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