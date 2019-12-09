Четырехлетний бан за допинг: реакции и подробности решения WADA по российскому вопросу

На Олимпийских первенствах в ближайшие четыре года российских флагов точно не увидишь — исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник, 9 декабря, принял решение отстранить Россию от международных соревнований. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома в Лозанне.

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Заседанию исполкома предшествовала рекомендация комитета по соответствию, который посоветовал отстранить Россию от международных соревнований и проведения крупных турниров на четыре года, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия кодексу WADA. Исполком эту рекомендацию поддержал. Также одной из мер, одобренных исполкомом, стало введение запрета руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России на посещение международных спортивных мероприятий. Наконец, российская сторона должна будет возместить затраты на проведение расследований и выплатить штраф.

На протяжении четырех ближайших лет спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях лишь под нейтральным флагом. По одной из неподтвержденных версий, от полного отлучения российских спортсменов от состязаний было решено отказаться, так как Международный олимпийский комитет опасался массового обращения атлетов из России в Спортивный арбитражный суд. Но и для того, чтобы спортсмен получил допуск, должны быть полностью соблюдены несколько условий, зафиксированных в решении исполкома: к примеру, имя спортсмена не должно фигурировать в докладе Макларена, а его допинг-пробы, включенные в базу московской лаборатории, не должны были подвергаться изменениям.

Санкции в отношении российского спорта теоретически могут вступить в силу до летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Если это произойдет после, ограничения будут распространяться и на олимпийское первенство в Париже в 2024 году.

Несмотря не запрет на проведение крупных соревнований, летом в Санкт-Петербурге все же состоятся несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Возможно удастся также сохранить право на проведение финала Лиги чемпионов. Дело в том, что на УЕФА не распространяются стандарты по соответствию WADA, так как Союз европейских футбольных ассоциаций не подписывал всемирный антидопинговый кодекс. Однако, по словам президента WADA сэра Крейга Риди, его подписание — вопрос времени.

Напомним, в конце 2015 года по итогам независимого расследования WADA уже лишало РУСАДА статуса из-за скандала с подменой допинговых проб. В результате сборная выступала на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане в нейтральном статусе. В мае 2018 года Россия официально признала выводы доклада и заявила об устранении нарушений. В сентябре 2018-го статус РУСАДА был восстановлен. Это решение многим, в том числе и внутри структуры WADA, показалось спорным и скоропалительным. Одним из условий возвращения статуса должна была стать передача базы данных московской антидопинговой лаборатории в нетронутом виде. В ней содержится информация о допинг-пробах российских спортсменов, полученных в период с января 2012 по август 2015 года. Российская сторона передачу экспертам WADA затянула, а затем выяснилось, что незадолго до передачи в базу вносились изменения. Отчет комитета по соответствию WADA подтвердил, что с базой данных проводились манипуляции в 2018 и начале 2019 года, то есть тогда, когда было уже известно о необходимости передать данные агентству.

Парадокс нового витка российского допингового дела заключался в том числе и в том, что РУСАДА фактически соответствует стандартам WADA. Комиссия по соответствию заявляла, что «работа РУСАДА эффективна и помогает борьбе с допингом в российском спорте, агентство продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями». При этом не предъявлять санкций РУСАДА не представляется возможным. Как ранее объясняла замглавы российского агентства Маргарита Пахноцкая, «подписантом кодекса от страны является антидопинговая организация. <...> Государство не может соответствовать или не соответствовать кодексу, и, соответственно, нести последствия правительственные органы тоже не могут».

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства. «Я сейчас не буду проводить подробный анализ; не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне — я имею в виду в нашем спортивном сообществе — существуют значительные проблемы с допингом, это невозможно отрицать. <…> То, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — приводит слова премьера РИА Новости.

Пресс-конференцию по итогам заседания исполкома WADA провел российский министр спорта Павел Колобков. Он признал наличие проблем, в частности в легкой атлетике, а в ответ на вопрос, считает ли он решение Всемирного антидопингового агентства политически мотивированным, заявил, что не любит оперировать такими эпитетами, «но иногда такие мысли приходят». Колобков отметил, что довольно оптимистично смотрит на возможность оспорить решение исполкома в Спортивном арбитражном суде, и полагает, что с российской стороны было сделано все, чтобы избежать разразившегося кризиса.

Как только РУСАДА получит официальное уведомление о несоответствии, у агентства будет 21 день на то, чтобы решить, соглашаться с постановлением WADA или нет. В случае несогласия дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд. «Мы с Юрием Ганусом на днях обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что ради сохранения достоинства наших спортсменов соглашаться с нашим наказанием нельзя», — рассказала заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая. При этом главы РУСАДА не склонны разделять оптимизм министра спорта Колобкова в том, что касается шансов оспорить решение исполкома в судебном порядке. «Нужно дать нашим спортсменам жить полноценной спортивной жизнью. 19 декабря будет совет РУСАДА, на котором будет принято решение об апелляции. Слушания будут публичными, весь мир узнает доводы и аргументы. Нам важно защищать не только права, но и историю, чтобы Россию не ассоциировали с допингом. Если данные будут восстановлены, буду выполнены остальные условия, будет рассматриваться вопрос сокращения срока. <...> РУСАДА — единственная организация, которая в полном объёме соответствует требованиям», — слова Юрия Гануса приводит портал «Чемпионат».

Также стало известно о том, что комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи подготовит проект заявления о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов. Об этом заявил глава комитета Михаил Дегтярев, как ообщает ТАСС.

Своим мнением о решении исполкома поделились и некоторые действующие и бывшие спортсмены. «Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», — поделилась в своем инстаграме российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (авторские орфография и пунктуация сохранены — RFI).

«В России действовала система допинга, я в этом не сомневаюсь. Кто-то должен за это понести наказание. У российского спорта могла бы сохраниться репутация, если бы те люди, группа людей, которые это все затеяли, просто бы вышли и сказали: «Да, я накосячил, простите меня, пожалуйста». Я уверен, что тогда в этом случае могли бы быть какие-то послабления для российских атлетов», — озвучил свое мнение Олимпийский чемпион-2000, теннисист Евгений Кафельников.

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WADA является так называемой гибридной организацией — в ее структуре в равной степени представлены и политические, и спортивные деятели и ассоциации. Так, в составе заседавшего в Лозанне исполкома — 12 человек, поровну от мира политики и от мира спорта. Для того, чтобы принять решение об отстранении России, было достаточно простого большинства, однако, по словам главы пресс-службы всемирного антидопингового ведомства Джеймса Фитцджеральда, исполком единогласно поддержал рекомендацию комитета по соответствию.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил, что санкции в отношении России — способ полностью перекроить антидопинговую культуру в российском спорте. «Старое поколение тренеров должно уйти, а молодые спортсмены должны воспитываться совершенно иначе. Необходим другой подход, чтобы они поняли, что допинг в спорте неприемлем и противоречит его ценностям», — подчеркнул Ниггли.

Некоторые сочли санкции недостаточно суровыми. Так, вице-президент WADA, норвежский политик Линда Хэллеланд активно выступала за полное отстранение российских спортсменов без права выступления под нейтральным флагом. В понедельник немецкое издание Bild опубликовало ее статью. В публикации Хэллеланд, помимо осуждения нарушений антидопинговых правил и манипуляций с базой данных, отмечает, что российский вопрос подорвал доверие к антидопинговому агентству и Международному олимпийскому комитету. Она также раскритиковала главу МОК Томаса Баха за, по ее мнению, излишнюю мягкость в борьбе со систематическими нарушениями антидопинговых правил.

Напомним, изначально заседание исполкома антидопингового агентства планировалось в Париже, однако из-за массовых забастовок его было решено перенести в Лозанну. Именно там 6 и 7 декабря, то есть де-факто накануне съезда исполкома WADA, проходил саммит Международного олимпийского комитета. Участники мероприятия осудили внесение изменений в базу московской лаборатории и призвали строжайшим образом наказать российскую сторону. Также на саммите было объявлено о том, что МОК выделит дополнительны 10 миллионов долларов на антидопинговую программу и 2,5 миллиона — на разработку и совершенствование исследований, позволяющих выявлять допинг.

Еще одним из предложений, озвученных в ходе саммита, стало расширение полномочий отдела расследований WADA. В интервью RFI нынешний глава антидопингового ведомства сэр Крейг Риди отмечал, что в тот момент, когда стало известно о масштабе нарушений в российском спорте, организации не хватало инструментов для проведения следствия. Одним из таких инструментов стал специальный отдел расследований, созданный в январе 2015 года. Его возглавляет баварский полицейский Гюнтер Юнгер.