Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года.

В Калабасе на юге Калифорнии при крушении вертолета погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним на борту были еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена 13-летняя Джианна. Первым о гибели Брайанта сообщил в воскресенье, 26 января, американский сайт TMZ, позднее информацию подтвердили местные власти.

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Причина крушения вертолета пока неизвестна. В полиции Лос-Анджелеса агентству AFP сообщили, что «погодные условия не соответствовали минимальным летным нормам».

Известие о гибели одного из лучших баскетболистов в мире стало шоком для США и фанатов Коби Брайанта по всему миру.

«Это ужасная новость», — написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. «Хотя Кобе Брайант был одним из лучших баскетболистов всех времен, он только начинал жить», — отметил глава Белого Дома.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта принесли также бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.

«Я шокирован новостью о трагической гибели Коби и Джианны. Недостаточно слов, чтобы описать мою боль», — заявил другой легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, назвавший Брайанта «младшим братом».

Соболезнования также выразили звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда», — цитирует агентство РИА Новости слова президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Музыкальная церемония «Грэмми» в Лос-Анджелесе началась с минуты молчания в память о погибшем баскетболисте.

41-летний Коби Брайант всю свою спортивную карьеру играл за «Лейкерс». За двадцать сезонов он получил пять чемпионских титулов, в составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

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