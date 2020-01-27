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Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

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Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года.
Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. REUTERS/Lucy Nicholson
RFI

В Калабасе на юге Калифорнии при крушении вертолета погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним на борту были еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь спортсмена 13-летняя Джианна. Первым о гибели Брайанта сообщил в воскресенье, 26 января, американский сайт TMZ, позднее информацию подтвердили местные власти.

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Причина крушения вертолета пока неизвестна. В полиции Лос-Анджелеса агентству AFP сообщили, что «погодные условия не соответствовали минимальным летным нормам».

Известие о гибели одного из лучших баскетболистов в мире стало шоком для США и фанатов Коби Брайанта по всему миру.

«Это ужасная новость», — написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. «Хотя Кобе Брайант был одним из лучших баскетболистов всех времен, он только начинал жить», — отметил глава Белого Дома.

Соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта принесли также бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон.

«Я шокирован новостью о трагической гибели Коби и Джианны. Недостаточно слов, чтобы описать мою боль», — заявил другой легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, назвавший Брайанта «младшим братом».

Соболезнования также выразили звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда», — цитирует агентство РИА Новости слова президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Музыкальная церемония «Грэмми» в Лос-Анджелесе началась с минуты молчания в память о погибшем баскетболисте.

41-летний Коби Брайант всю свою спортивную карьеру играл за «Лейкерс». За двадцать сезонов он получил пять чемпионских титулов, в составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

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