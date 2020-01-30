Французский пловец Жереми Стравью завершил карьеру. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 30 января, на сайте Французской федерации плавания.

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 в эстафете 4×100 м вольным стилем, четырёхкратным чемпионом мира и 12-кратным чемпион Европы, Стравью не примет участия в отборе на токийскую Олимпиаду. «Я добрался до конца этого приключения, и это решение (закончить профессиональную карьеру — RFI) принесло мне облегчение», — заявил Стравью в одном из интервью. Таким образом, последним состязанием с его участием стал проходивший 24-26 января Euro Meet 2020 в Люксембурге. Напомним, там он стал пятым на стометровке баттерфляем.

31-летний спортсмен был одним из самых универсальных французских пловцов последних лет. Он долгое время тренировался у Мишеля Кретьена в Амьене. Под его руководством Стравью в составе эстафетной четверки завоевал две награды лондонской Олимпиады (4×200 м и 4×100 м), а затем и серебро на дистанции 4×100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. С сентября 2018 года Стравью тренировался в Ницце под руководством Фабриса Пелерана, который уже приводил к олимпийским наградам таких спортсменов, как Янник Аньель и Камилла Муффа.

Слева направо: Флоран Маноду, Фабьен Жило, Янник Аньель и Жереми Стравью, 28 июля 2013 в Барселоне REUTERS/Michael Dalder

Коллеги и тренеры отмечают поразительную скромность спортсмена. «За этой сдержанностью кроется глубокая чувствительность, душевность. Он очень эмоционален, но держит переживания в себе. Он не экспрессивен и не любит хвастаться. Так что всегда есть впечатление, что он немного отстранен, но это настоящий победитель», — цитирует слова тренера Кретьена издание Le Monde. " Наши истории формируют нас. История Жереми — особенная. И она придает смысл всему, что он делает», — добавляет тренер, намекая на непростое детство, выпавшее на долю выросшего в приемной семье Стравью.

В заявлении на сайте федерации отмечается, что такие пловцы, как Жереми Стравью, «заставляли мечтать целые поколения и несомненно вдохновляли». В нем также говорится о том, что спортсмен всегда был готов делиться опытом с молодыми коллегами и поддерживать их.

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