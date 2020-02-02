Новак Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Австралии. Матч продолжался 3 часа 59 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

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Во время матча Джокович получил от судьи замечание за затягивание времени и лишил серба первой подачи. Спортсмен вступил с арбиторм в перепалку, однако не был дисквалифицирован. После проигранного гейма Джокович по пути на скамейку задержался у судейской вышки и дотянувшись до кроссовок арбитра, похлопал его по ноге. Это действие потенциально может быть расценено как рукоприкладство по отношению к арбитру. В таком случае теннисисту может грозить штраф в размере 20 тысяч долларов.

Для Джоковича это восьмая победа на Australian Open. По шесть титулов у Роджера Федерера и Роя Эмерсона. Также триумф над Тимом принес сербу 17-й «Большой шлем». Напомним, по этому показателю его опережают Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, у них по 19 и 20 шлемов соответственно.

Трофей победителю вручал триумфатор Australian Open 2005 года, Марат Сафин. Тогда 24-летний россиянин в полуфинале обыграл Федерера, а в финале сразился с Ллейтоном Хьюиттом.

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