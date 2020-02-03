Французский тренер по фигурному катанию 20 лет предупреждал о случаях насилия, но его никто не слушал

Французский тренер по фигурному катанию Дидье Люсин в течение 20 лет предупреждал о случаях насилия, но его никто не слушал.

На прошлой неделе во Франции разгорелся скандал после того, как десятикратная чемпионка страны в парном катании Сара Абитболь обвинила в многократных изнасилованиях своего бывшего тренера Жиля Бейера. Другой французский тренер, Дидье Люсин (Didier Lucine) из Анси, рассказал в интервью francetvinfo, что в течение двадцати лет пытался привлечь внимание Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) к поведению Бейера, однако его никто не хотел слушать.

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Сара Абитболь, которой сейчас 44 года, выпустила 30 января автобиографическую книгу под названием «Такое долгое молчание» (Un si long silence). В ней она рассказала, что, когда ей было 15-17 лет, ее регулярно насиловал ее тренер Жиль Бейер — бывший чемпион Франции по фигурному катанию.

Еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Жиля Бейера и других тренеров. Элен Годар обвинила Бейера в сексуальном насилии, когда ей было 13–14 лет. Фигуристки Беатрис Дюмур и Анн Брюнето обвинили в насилии своего тренера Мишеля Лоца в 1980-х, когда им было по 13 лет.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню потребовала объяснений от главы Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге относительно сохранения должности за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года. В понедельник, 3 февраля, Марасиняню должна провести встречу с Гайаге в министерстве спорта.

В интервью BFMTV в воскресенье, 2 февраля, Сара Абитболь потребовала увольнения Дидье Гайаге с поста главы FFSG. «Невозможно представить себе, что он не был в курсе этих дел», — отметила фигуристка.

Дидье Люсин, тренер по фигурному катанию из Анси на востоке Франции рассказал в интервью радиостанции franceinfo, что в течение двадцати лет пытался привлечь внимание Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) к действиям Бейера.

Он отметил, что дорого заплатил за эти попытки. «Когда такой человек, как Дидье Гайаге говорит всей Франции, что ни в коем случае не нужно приезжать тренироваться в Анси, что здесь все плохо, мы, конечно же, теряем хороших учеников. Мы теряем людей, которые хотели бы приехать, но не приезжают. Это сложно», — приводит его слова franceinfo.

Люсин сказал, что гордится всеми фигуристками, которые осмелились заговорить об этой десятилетиями табуированной теме. «Невозможно, чтобы так продолжалось дальше», — подчеркнул французский тренер.

1 февраля стало известно, что прокуратура Парижа рассматривает возможность начать расследование по обвинениям, выдвинутым Сарой Абитболь. Сама фигуристка уже не может подать иск против бывшего тренера, так как срок давности по этому делу уже истек.

Ранее, 31 января, 62-летний Жиль Бейер признал «неуместные» интимные отношения с фигуристкой и извинился перед ней. В ответ Сара Абитболь заявила, что речь идет не о «неуместных» интимных отношениях, а об изнасиловании.

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