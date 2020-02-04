Прокуратура Парижа начала расследование против экс-тренера фигуристки Сары Абитболь

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по подозрению в изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней против 62-летнего французского экс-тренера по фигурному катанию Жиля Бейера. На прошлой неделе десятикратная чемпионка Франции Сара Абитболь обвинила его в многократных изнасилованиях в период, когда ей было 15-17 лет.

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Десятикратная чемпионка Франции, вице-чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ-2000 в парном фигурном катании Сара Абитболь 30 января опубликовала автобиографическую книгу под названием «Такое долгое молчание» (Un si long silence). В ней она рассказала, что в период с 1990 по 1992 год ее регулярно насиловал ее тренер Жиль Бейер — бывший чемпион Франции по фигурному катанию.

Прокурор Парижа Реми Эйц заявил, что расследование было поручено отделу по делам несовершеннолетних. Следователи попытаются установить всех других жертв, которые также могли подвергаться насилию со стороны бывшего тренера, уточняется в коммюнике ведомства.

«Я рада и испытываю облегчение. Этот рассказ, наконец-то, начинает приносить плоды. И я взволнована, потому что боролась за это в течение 30 лет», — прокомментировала 44-летняя фигуристка решение прокуратуры в эфире телеканала BFMTV.

Сама Сара Абитболь не могла подать иск против Жиля Бейера в связи с истечением срока давности по этому делу.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню назвала начало расследования «знаковым событием». «Истории жертв должны быть услышаны правосудием», — отметила министр.

В пятницу, 31 января, Жиль Бейер признал «неуместные» интимные отношения с фигуристкой и извинился перед ней. Сара Абитболь извинения бывшего тренера не приняла и заявила, что речь идет не о «неуместных» интимных отношениях, а об изнасилованиях.

4 февраля стало известно, что на этой неделе Сару Абитболь примет жена президента Франции Брижит Макрон. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в окружении первой леди, госпожа Макрон обсудит с фигуристкой ее книгу и ее историю.

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