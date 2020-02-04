WADA попросило сделать слушания по делу РУСАДА публичными

Публичное слушание по делу WADA против китайского пловца Сунья Яна и FINA. Слушания по делу РУСАДА могут стать третьими публичными в истории CAS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило Спортивный арбитражный суд (CAS) сделать слушания делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) публичными. Об этом стало известно вечером в понедельник, 3 февраля. 4 февраля представители CAS ответили, что для того, чтобы слушания проходили в открытом режиме, требуется согласие РУСАДА.

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Генеральный директор Всемирного агентства Оливье Ниггли заявил: «Расследования WADA по российскому делу и последний случай несоответствия вызвали большой интерес всего мира. С точки зрения WADA и многих влиятельных игроков, это слушание в CAS должно быть публичным, чтобы гарантировать, что все понимают процесс и слышат аргументы».

Агентство France-Presse приводит слова генерального секретаря CAS Матье Риба. Он подтвердил, что суд получил запрос WADA и намерен обсудить этот вопрос с РУСАДА. «Если будет достигнут компромисс в пользу публичности слушания, CAS, разумеется, одобрит этот выбор», — отметил Риб.

С момента своего создания в 1984 году CAS лишь дважды рассматривал дела публично. Первым в 1999 году стало дело ирландской пловчихи Мишель Смит, обвинявшийся в употреблении допинга. Следующим публичным в ноябре—декабре 2019 года стало дела WADA против китайского пловца Сунья Яна и Международной федерации плавания (FINA). Напомним, осенью 2018 года трехкратный олимпийский чемпион отказался сдавать внесоревновательную пробу, а затем и вовсе ударом молотка уничтожил пробирку со взятым анализом крови. FINA спортсмена оправдала, но WADA с этим решением не согласилось. В случае со слушаниями по делу Сунь Яна CAS не стал спрашивать согласия всех сторон для того, чтобы проводить процедуру в публичном режиме — было достаточно лишь желания спортсмена, озвученного в ходе апелляции.

Спортивный арбитражный суд должен будет поставить точку в вопросе четырехлетнего отстранения России от участия в международных соревнованиях. Напомним, в декабре WADA приняло решение об отстранении России. Эта мера была основана на результатах проверки, выявившей манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российское антидопинговое агентство воспользовалось правом в течение 21 дня оспорить отстранение, и дело было передано в CAS.

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